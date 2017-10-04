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Сан-Франциско, Генконсульство России в США

В сеть выложили фото вторжения властей США в генконсульство РФ в Сан-Франциско

REUTERS/Beck Diefenbach
Новости
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МИД России ранее заявил, что Россия никогда не давала США согласие на снятие с дипломатической и консульской собственности иммунитета и не разрешала вторжение на ее объекты, действия американских агентов — беспрецедентный произвол.

СУХУМ, 4 окт — Sputnik. В ответ на заявление официального представителя госдепартамента Хезер Науэрт о том, что власти США не взламывали замки в генконсульстве РФ в Сан-Франциско, посольство РФ в Вашингтоне во вторник ответило публикацией фотографии здания консульства, в нескольких окнах которого горит свет, сообщает РИА Новости.

"Для того, чтобы узнать, где и когда они не взламывали замки, просто прогуляйтесь и посмотрите", — говорится в сообщении посольства, размещенном в Twitter.

Подпись на фото гласит: "Вторжение. Сан-Франциско, 2 октября 2017 года".

Также посольство разместило многочасовое видео, из которого следует, что представители властей США находились в консульской резиденции всю ночь. Там же видно, как человек подвергает воздействию замок на главных воротах. Все это делается в присутствии двух сотрудников Службы дипломатической безопасности госдепартамента США, которые охраняют ворота. При этом на территорию постоянно входят какие-то люди.

Науэрт на брифинге ранее во вторник заявила, что причина проникновения сотрудников госдепартамента США в здание генконсульства РФ в Сан-Франциско заключалась в том, что время, отведенное для россиян, проживавших там, закончилось. Она также отметила, что «никаких замков не ломали».

В начале сентября по требованию американских властей были закрыты российское генеральное консульство в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. После этого в зданиях прошли обыски. Россия назвала эти действия недружественным шагом и пообещала обратиться в суд.




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