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Ситуация в Сирии

В Сирии уничтожили 12 полевых командиров "Джебхат-ан-Нусры"

© AFP/ Youssef KARWASHAN
Новости
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Для поражения данной цели из состава дежурных сил российской авиации в Сирии были назначены самолеты Су-34 и Су-35.

СУХУМ, 4 окт — Sputnik. Ближайший помощник главаря террористической группировки "Джебхат-ан-Нусра" (запрещена в России — ред.) Абу Мухаммеда аль-Джуляни и еще 12 полевых командиров террористической группировки уничтожены в Сирии, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает РИА Новости.

"Вместе с многочисленной (около 50 человек) охраной также уничтожены 12 полевых командиров "Джебхат-ан-Нусры", в том числе ближайший помощник аль-Джуляни — начальник службы безопасности группировки Ахмад аль-Гизаи", — сказал он.

Ранее Минобороны России сообщил, что в результате удара ВКС главарь "Джебхат-ан-Нусры" Абу Мухаммед аль-Джуляни получил тяжелые осколочные ранения и находится в критическом состоянии.

По словам Конашенкова, после подтверждения по нескольким каналам прибытия террористов и начала их совещания командованием российской группировки войск в Сирии было принято решение о нанесении воздушного удара. Он отметил, что "для поражения данной цели из состава дежурных сил российской авиации в Сирии были назначены самолеты Су-34 и Су-35".




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