Нобелевскую премию по химии дали за криоэлектронную микроскопию

Престижную награду получили трое исследователей – из Германии, Швейцарии и Великобритании.

СУХУМ, 4 окт – Sputnik. Нобелевскую премию 2017 года по химии получили Жак Дубочет, Йоахим Франк и Ричард Хендерсон за разработку криоэлектронной микроскопии, соответствующее решение объявили в среду в Стокгольме, передает Sputnik Беларусь.

Нобелевская неделя началась с присуждения наград по физиологии и физике: за изучение циркадных ритмов и гравитационных волн соответственно. Уже в среду комитет объявил имя лауреата награды за исследования в области химии.

Лауреатами Нобелевской премии по химии 2017 года стали швейцарец Жак Дубочет, немец Йоахим Франк и британец Ричард Хендерсон.

Ученые награждены за разработку криоэлектронной микроскопии, которая позволяет определять структуры молекул с высоким разрешением – эти технологии во многом помогают развитию химии и биологии.

Буквально за 15 минут до оглашения Нобелевский комитет связался с лауреатами. Традиционно, оргкомитет премии опубликовал соответствующую фотографию в социальных сетях.

Who is receiving a call from Secretary General Göran K. Hansson and Committee Chairman Sara Snogerup Linse? #NobelPrize #Chemistry pic.twitter.com/z2qQN3L4Hx — Vetenskapsakademien (@vetenskapsakad) 4 октября 2017 г.

Уже в четверг 5 октября Нобелевский комитет огласит имя лауреата премии по литературе, а в пятницу – за вклад в укрепление мира.