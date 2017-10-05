АТЦ СНГ: около 90% территории Сирии освободили от террористов

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Переговоры по урегулированию сирийского кризиса проходят в Астане и Женеве.

СУХУМ, 5 окт — Sputnik. Сегодня на 90% Сирия освобождена от террористических группировок, заявил в интервью РИА Новости руководитель Антитеррористического центра государств-участников (АТЦ) СНГ генерал-полковник полиции Андрей Новиков.

"По оценкам военных, сегодня от террористических формирований освобождено 90% территории Сирийской Арабской Республики, что является очень важным позитивным результатом", — сказал он.

По словам Новикова, боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), терпя поражение в Сирии, массово перебазируются в пакистанскую провинцию Вазиристан.

"С осени 2016 года наблюдается переброска значительных сил боевиков ИГИЛ из Сирии и Ирака на территорию Вазиристана (Пакистан) с дальнейшим их перераспределением. Иными словами, решение военно-политических задач в Сирии, с одной стороны, снижает численность вооруженных радикалов на физическом уровне, с другой стороны, заставляет ИГИЛ изменить не только тактику, но и географию предстоящей активности", — сказал он.