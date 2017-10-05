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В хранилище библиотеки, архивное фото

Лауреата Нобелевской премии по литературе назовут сегодня

© Sputnik. Константин Чалабов
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Среди наиболее явных претендентов - Нгуги ва Тхионго, Харуки Мураками и Маргарет Этвуд.

СУХУМ, 5 окт — Sputnik. Лауреата Нобелевской премии по литературе объявят в Стокгольме в четверг днем, сообщается на сайте комитета престижной награды, передает Sputniik Беларусь.

Нобелевская премия по литературе — одна из самых обсуждаемых и почитаемых в литературном мире. В разные годы награду получали Орхан Памук, Томас Манн, Александр Солженицын, Альбер Камю и другие известные во всем мире писатели.

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Имя обладателя Нобелевской премии по литературе 2017 года назовут уже в четверг, 5 октября. Имя претендентов на премию держится в строжайшей тайне на протяжении 50 лет, однако букмекеры считают наиболее явными кандидатами кенийца Нгуги ва Тхионго, японца Харуки Мураками и канадку Маргарет Этвуд.

Кроме того, как претендентов букмекеры называют Урсулу Ле Гуин, Салман Рушди и даже Джорджа Мартина, однако их шансы на награду оцениваются как крайне низкие.

Обладатель Нобелевской премии по литературе получит приз в 1,1 миллиона долларов, а также медаль в ходе церемонии награждения в декабре.

В прошлом году "нобелевку" по литературе получил рок-музыкант Боб Дилан — за свою поэзию. В 2015-м лауреатом премии стала Светлана Алексиевич — первый гражданин Беларуси, удостоенный такой престижной награды.




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