13:02 05 Октября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 21°C
Прямой эфир
Поиск
Председатель Женералитета (правительства Каталонии) Карлес Пучдемон

Глава Каталонии разочарован позицией Филиппа VI

© Sputnik. Хавьер Луэнго
Новости
Получить короткую ссылку
Темы:
Референдум о независимости Каталонии (32)
50 0 0

Каталония открыта для диалога, несмотря на то, что король Испании встал на сторону премьер-министра в вопросе проведения референдума, подчеркивает Карлес Пучдемон, возглавляющий правительство Каталонии.

СУХУМ, 5 окт — Sputnik. Председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что король Испании Филипп VI проигнорировал мнение жителей Каталонии.

"Мы не согласны с обращением главы государства, который встал на сторону Мариано Рахоя и сознательно проигнорировал каталонцев, которые думают не так, как он", — сказал Пучдемон в специальном обращении.

​Филипп VI назвал незаконными действия властей Каталонии по проведению референдума. Он отметил, что призывами людей к незаконному референдуму власти Каталонии нарушили гармонию в обществе.

При этом король отметил, что жители Каталонии могут рассчитывать на поддержку Испании.

Темы:
Референдум о независимости Каталонии (32)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Вывеска рядом с АЗС с надписью Бензина нет
    Топливная жажда

    Самый ходовой вид автомобильного топлива – бензин Аи-92 – исчез в Алматы. За наличный расчет он недоступен на большинстве автозаправок.

  • Мужчина в наручниках. Архивное фото
    Кучно берут

    ГКНБ Кыргызстана сообщил о задержании уже второго за октябрь подозреваемого в планировании терактов на территории республики.

  • Продажа мясной продукции на выставке-ярмарке
    Из Минска с любовью

    С 10 по 11 октября в Москве пройдут Дни Минска – запланирована не только обширная культурная программа, но и ярмарка белорусских товаров.

  • Райвис Дзинтарс ДННЛ
    Запрет на воздержание

    Правительственные партии Латвии получат ультиматум от Национального объединения – при голосовании за обучение только на латышском языке воздерживаться будет запрещено.

  • Литовские железные дороги, архивное фото
    Опять по шпалам…

    Компании «Литовские железные дороги» придется восстановить разобранные в 2008 году железнодорожные пути в Латвию и заплатить почти 28 миллионов евро штрафа.

  • Флаг Республики Молдова
    Родная речь

    Молдавский лидер Игорь Додон заверил, что в республике не будут запрещать нацменьшинствам учиться на родном языке.

  • Работа за компьютером. Клавиатура
    Ошибочка вышла

    Госкомитет по языку и терминологии Таджикистана усмотрел в содержащих ошибки таджикоязычных материалах Википедии нарушение закона «О государственном языке».

  • Мужчины во время сбора хлопка
    На поля ни ногой

    Узбекистан намерен реализовать ряд новых мер по недопущению использования принудительного и детского труда при сборе хлопка.

  • Министерство иностранных дел России
    Циничная выходка

    МИД России раскритиковал отказ Эстонии сотрудничать по делу убитого в стране гражданина РФ Дмитрия Ганина, назвав такие действия «циничной выходкой».

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Питомцы
В ответе за тех, кого приручили
У короля Саудовской Аравии в аэропорту заклинило золотой трап
Золотой трап подвел короля Саудовской Аравии
Нобелевская премия
Нобелевская премия

Соцсети

Sputnikabkhazia