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Москва

Симметричный ответ: Россиия может отреагировать на притеснение своих СМИ в США

© Sputnik. Наталья Селиверстова
Новости
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В ответ на действия США в отношении российских СМИ Москва обещает ограничить деятельность американских СМИ в РФ.

СУХУМ, 4 окт — Sputnik. Такие же ограничения будут наложены на американские СМИ, присутствующие в России, какие были приняты в отношении российских СМИ в США, сообщил источник в правительственных кругах, передает ИНТЕРФАКС.

Он подчеркнул, что это может коснуться всех американских СМИ в России.

Ранее член Палаты представителей от демократической партии США Дэвид Сисиллине выступил за регистрацию телеканала RT в качестве иностранного агента. Это, по его мнению, будет отвечать интересам американской аудитории, и не станет препятствием для работы телеканала.

Также, как сообщали СМИ, ФБР допросило бывшего сотрудника информационного агентства "Спутник" Эндрю Файнберга в рамках расследования якобы пропагандистского характера работы представителей СМИ России. 

Со своей стороны, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что "каждый шаг в отношении российского СМИ будет иметь соответствующий ответ".

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Sputnik. Валерий Мельников
Захарова о давлении на российские СМИ в США: Москва может ответить

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что в Кремле обеспокоены ситуацией с допросом в ФБР российских журналистов, это говорит о серьезных проблемах с цензурой и с ограничением работы СМИ.

"Мы не располагаем детальной информацией, но в любом случае допросы журналистов или экс-журналистов в связи с журналистской деятельностью, конечно, они не говорят в пользу плюрализма мнений и свободы прессы. Скорее, они говорят о том, что намечаются серьезные проблемы с цензурированием и с ограничением поля для работы прессы", — сказал Дмитрий Песков.

По словам Дмитрия Пескова, в отношении зарубежных представителей СМИ в России не допускается цензура, преследование по каким-то контентным сообщениям.

"Более того, иностранные СМИ абсолютно приравнены в правах к нашим отечественным СМИ. Это что касается нашей страны, а вот такие проявления, они, конечно, вызывают нашу обеспокоенность", — сказал Песков.

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян в свою очередь высказала мнение, что регистрация канала в США качестве иностранного агента может привести к прекращению его работы в этой стране. "От нас требуют зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Это может повлечь за собой такие ограничения, которые нам просто не позволят работать в стране", — говорилось в сообщении Маргариты Симоньян на сайте канала.

По ее мнению, Россия примет зеркальные меры, и это не пойдет на пользу ни одной из сторон.




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