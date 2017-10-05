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Кадзуо Исигуро

Нобелевская премия по литературе 2017 года присуждена Кадзуо Исигуро

© AFP/ Leon Neal
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Автор японского происхождения, известный в том числе по экранизациям своих произведений, был награжден Нобелевской премией по литературе за 2017 год.

СУХУМ, 5 окт — Sputnik. Кадзуо Исигуро, писатель из Великобритании, стал лауреатом Нобелевской премии по литературе 2017 года за творчество, полное большой эмоциональной силы.

Об этом в четверг в Стокгольме объявила постоянный секретарь Шведской академии, отвечающей за присуждение награды, Сара Даниус.

Исигуро — автор романов "Остаток дня", "Не отпуская меня", "Погребенный исполин".

Премия по литературе является одной из пяти наград, завещанных в самом конце XIX века шведским промышленником и изобретателем Альфредом Нобелем.

Церемония награждения проходит по традиции в Стокгольме 10 декабря в день кончины основателя Нобелевских премий.

Сумма каждой из Нобелевских премий в 2017 году составляет 9 миллионов шведских крон (около одного миллиона долларов США).


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