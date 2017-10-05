Кисляк: ситуация с RT в США - часть большого наступления на Россию

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия может ответить, если Соединенные Штаты продолжат оказывать давление на российские СМИ, работающие в США.

СУХУМ, 5 окт — Sputnik. Случай с телеканалом RT в США — часть большого наступления на Россию, считает первый замглавы международного комитета Совета Федерации, экс-посол РФ в США Сергей Кисляк, передает РИА Новости.

В верхней палате российского парламента в четверг проходит заседание комиссии по защите госсуверенитета, на котором обсуждается давление американских властей на российские СМИ, работающие на территории США, в частности на RT.

"Это не просто избирательная дискриминация нашего канала, это часть большого наступления на Россию", — заявил Кисляк.

Он напомнил, что в США была утверждена Концепция сдерживания РФ, которая предусматривает возможное силовое развитие (увеличение военных группировок вдоль наших границ), экономическое давление и пропагандистское наступление на Россию, "потому что Россия становится все более влиятельной".

Кисляк отметил интерес зрителей в США к передачам RT.

"Телеканал представлял альтернативные точки зрения, при этом большинство выступающих были американцы", — сказал сенатор.

Он пояснил, что по своей популярности в США RT опережает Еuronews. Главный редактор телеканала Маргарита Симоньян в свою очередь отметила, что на YouTube "мы на первом месте".

© Sputnik. Владимир Трефилов Маргарита Симоньян: США оказывают беспрецедентное давление на RT

Кисляк подчеркнул, что предоставление американскому зрителю возможности ознакомиться с различными альтернативными точками зрения уже воспринимается политическим истеблишментом США как вызов. Он выразил сожаление в связи с тем, что Россия во внутриполитическом противостоянии США стала одним из разменных инструментов.

Ситуацию вокруг RT Кисляк считает "не просто каким-то ошибочным шагом администрации Дональда Трампа".

"Это хорошо продуманный шаг, чтобы выжить наши телеканалы или осложнить их работу", — сказал он.

Бывший посол считает недопустимым требованием американских властей телеканалу высвечивать все свои контакты. Главное — испугать тех, кто хотел бы работать с телеканалом, считает сенатор. Он прогнозирует, что эта негативная ситуация будет продолжаться долго. При этом деятельность российских СМИ может изучаться и соответствующей комиссией в Конгрессе. "Давление на телеканал будет продолжено", — полагает Кисляк.

Он уверен, что российские СМИ должны быть защищены и у России "должны быть возможности напомнить США о соблюдении тех принципов, о которых они сами заявляли".

Ранее сообщалось, что сенатский комитет США по разведке пригласил для выступления на открытых слушаниях представителей Facebook, Twitter и Google. Предполагалось, что на запланированных на октябрь слушаниях речь пойдет о "попытках России использовать социальные СМИ" для влияния на выборы.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия может ответить, если Соединенные Штаты продолжат оказывать давление на российские СМИ, работающие в США.