Абхазия участвует в бизнес-форуме "Атланты" в Москве

Бизнес-форум "Атланты", в котором принимают участие более трех тысяч предпринимателей и топ-менеджеров со всей России и из 21-й стран мира,проходит в Москве с 5 по 6 октября.

СУХУМ, 5 – Sputnik, Бадрак Авидзба. Делегация Минэкономики Абхазии принимает участие в бизнес-форуме "Атланты", сообщил Sputnik министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба в четверг 5 октября.

"В форуме принимает участие бизнес среда России, здесь в основном представлен средний и малый бизнес. Но, чтобы было понимание, малый бизнес оценивается от ста миллионов рублей оборота в год", — добавил министр.

Адгур Ардзинба подчеркнул, что эта площадка очень интересна для Абхазии.

"Здесь молодое поколение российских предпринимателей обменивается опытом, здесь говорят о своих проблемах, успехах, о том, как работают государственные программы в отношении них. Это мероприятие проходит во второй раз, мы и в прошлом году принимали в нем участие", — сказал Ардзинба.

Ардзинба подчеркнул, что в бизнес-форуме выступит министр экономического развития Российской Федерации и другие государственные деятели.

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"Но акцент делается на общении предпринимателей. Для нас, представителей министерства экономики Абхазии, это, в первую очередь, интересно потому, что здесь наглядно видны основные тренды развития предпринимательства России, основные проблемы, о которых они говорят, и их решения, которые мы можем использовать для формирования экономической политики, инструмента поддержки наших предпринимателей", — считает он.

Абхазская делегация имела контакты с предпринимателями, которые работают в России в различных направлениях.

"Мы им говорили об Абхазии, о перспективах, которые есть в нашей стране. Многие из них проявляют интерес, мы обмениваемся контактами для дальнейших сотрудничества по различным темам", — сказал Адгур Ардзинба.

В форуме принимают участие более 3 тысяч предпринимателей и топ- менеджеров со всей России и из 21 стран мира. В рамках форума пройдут выступления 67 спикеров, которые сделают доклады на актуальные для предпринимательского сообщества темы. За два дня форума его участники и гости смогут установить тысячи полезных деловых контактов, проанализировать опыт коллег, наметить пути развития своего бизнеса.