Абхазия участвует в бизнес-форуме "Атланты" в Москве

СУХУМ, 5 – Sputnik, Бадрак Авидзба. Делегация Минэкономики Абхазии принимает участие в бизнес-форуме "Атланты", сообщил Sputnik министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба в четверг 5 октября.
"В форуме принимает участие бизнес среда России, здесь в основном представлен средний и малый бизнес. Но, чтобы было понимание, малый бизнес оценивается от ста миллионов рублей оборота в год", — добавил министр.
Адгур Ардзинба подчеркнул, что эта площадка очень интересна для Абхазии.
"Здесь молодое поколение российских предпринимателей обменивается опытом, здесь говорят о своих проблемах, успехах, о том, как работают государственные программы в отношении них. Это мероприятие проходит во второй раз, мы и в прошлом году принимали в нем участие", — сказал Ардзинба.
Ардзинба подчеркнул, что в бизнес-форуме выступит министр экономического развития Российской Федерации и другие государственные деятели.
"Но акцент делается на общении предпринимателей. Для нас, представителей министерства экономики Абхазии, это, в первую очередь, интересно потому, что здесь наглядно видны основные тренды развития предпринимательства России, основные проблемы, о которых они говорят, и их решения, которые мы можем использовать для формирования экономической политики, инструмента поддержки наших предпринимателей", — считает он.
Абхазская делегация имела контакты с предпринимателями, которые работают в России в различных направлениях.
"Мы им говорили об Абхазии, о перспективах, которые есть в нашей стране. Многие из них проявляют интерес, мы обмениваемся контактами для дальнейших сотрудничества по различным темам", — сказал Адгур Ардзинба.
В форуме принимают участие более 3 тысяч предпринимателей и топ- менеджеров со всей России и из 21 стран мира. В рамках форума пройдут выступления 67 спикеров, которые сделают доклады на актуальные для предпринимательского сообщества темы. За два дня форума его участники и гости смогут установить тысячи полезных деловых контактов, проанализировать опыт коллег, наметить пути развития своего бизнеса.