Обладателя Нобелевской премии мира назовут в пятницу

СУХУМ, 6 окт – Sputnik. В пятницу станет известно имя лауреата Нобелевской премии мира, наиболее вероятными претендентами на высокую награду называют разработчиков плана по ядерной программе Ирана, передает Sputnik Беларусь.
Нобелевскую премию мира вручают политикам, общественным деятелям, организациям и даже международным союзам. Присуждается награда за вклад в укрепление мира.
Имя обладателя Нобелевской премии мира назовут в Осло уже в пятницу 6 октября. Нобелевский комитет выбирает лауреата из более чем трех сотен номинированных.
Эксперты уверены: премия в этом году достанется экс-госсекретарю США Джону Керри, главе МИД Ирана Мохаммеду Джаваду Зарифу и представителю ЕС по иностранным делам Федерике Могерини за разработку плана по ядерной программе в Иране.
Букмекеры среди претендентов на премию особо отмечают канцлера ФРГ Ангелу Меркель, Папу Римского и несколько международных организаций. Претендентами называют также убитого в конце 2016 года террористом посла России в Турции Андрея Карлова.