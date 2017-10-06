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Нобелевская медаль

Обладателя Нобелевской премии мира назовут в пятницу

© Фото: Nobel Prize
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В прошлом году премию мира получил президент Колумбии Хаун Мануэль Сантос за "решительные усилия, направленные на то, чтобы положить конец более чем 50-летней гражданской войне в стране".

СУХУМ, 6 окт – Sputnik. В пятницу станет известно имя лауреата Нобелевской премии мира, наиболее вероятными претендентами на высокую награду называют разработчиков плана по ядерной программе Ирана, передает Sputnik Беларусь.

Кадзуо Исигуро
© AFP/ Leon Neal
Нобелевская премия по литературе 2017 года присуждена Кадзуо Исигуро

Нобелевскую премию мира вручают политикам, общественным деятелям, организациям и даже международным союзам. Присуждается награда за вклад в укрепление мира.

Имя обладателя Нобелевской премии мира назовут в Осло уже в пятницу 6 октября. Нобелевский комитет выбирает лауреата из более чем трех сотен номинированных.

Эксперты уверены: премия в этом году достанется экс-госсекретарю США Джону Керри, главе МИД Ирана Мохаммеду Джаваду Зарифу и представителю ЕС по иностранным делам Федерике Могерини за разработку плана по ядерной программе в Иране.

Букмекеры среди претендентов на премию особо отмечают канцлера ФРГ Ангелу Меркель, Папу Римского и несколько международных организаций. Претендентами называют также убитого в конце 2016 года террористом посла России в Турции Андрея Карлова.




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