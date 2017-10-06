10:54 06 Октября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 18°C
Прямой эфир
Поиск
Телефон

ФСБ: звонки о ложном минировании поступали в РФ из-за рубежа

CC0
Новости
Получить короткую ссылку
13 0 0

Почти месяц граждан России терроризировали телефонными угрозами, за это время эвакуировали почти 800 тыс человек по всей России.

СУХУМ, 6 окт — Sputnik. В основном звонки о якобы минировании зданий на территории Российской Федерации шли из-за рубежа при помощи четырех гражданин РФ, у которых есть пособники внутри страны, заявил директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников, сообщает РИА Новости.

Ярославский вокзал столицы
© Sputnik. Илья Питалев
Пассажиров эвакуировали с двух вокзалов Москвы в связи с сообщением о минировании

"Мы установили, правда, не просто было это сделать — это российские граждане. Однозначно могу сказать — это четверо человек, которые находятся сейчас за границей. Есть пособники, которые находятся на территории страны. Работу по их розыску мы осуществляем с нашими партнерами", — сказал Бортников, подводя итоги XVI совещания руководителей специальных служб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных государств — партнеров ФСБ России, проходившего 4-5 октября в Краснодаре.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. В экстренных службах, за это время были эвакуированы почти 800 тысяч человек в 120 городах России. "Заминировано" было свыше 1,9 тысячи зданий, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Отопление
    33 несчастья

    В Петропавловске из-за аварии на тепломагистрали обвалился грунт, в яму с кипятком упал автомобиль, без тепла остались несколько жилых домов, школы и детские сады.

  • Пациент в больнице. Архивное фото
    Избили за неповиновение

    Власти турецкой Антальи подтвердили факт избиения полицейскими кыргызстанки: она нарушала порядок и не реагировала на предупреждения.

  • Президент Венесуэлы Николас Мадуро и президент Беларуси Александр Лукашенко
    Не преувеличивайте!

    Президент Беларуси Александр Лукашенко в Минске встретился с лидером Венесуэлы Николасам Модуро и посоветовал не преувеличивать сложности в латиноамериканской стране.

  • Посол Латвийской Республики Марис Риекстиньш (в центре) на церемонии вручения верительных грамот послов иностранных государств
    Актуальные вопросы

    Россию заботит положение неграждан, а Латвию – транзит: президент России Владимир Путин и латвийский посол обозначили актуальные для своих стран вопросы.

  • Keulė Rūkė, архивное фото
    Аморальное кафе

    Специалисты по защите прав потребителей оштрафовали закусочную Keulė rūkė на 1,5 тысячи евро из-за рекламы, нарушающей принципы морали.

  • Президент Молдовы Игорь Додон посетил учения полигон в Бульбоака
    Неглавнокомандующий

    Депутаты Демпартии зарегистрировали в парламенте проект по изменению полномочий президента как главнокомандующего вооруженными силами.

  • Председатель правительства России Дмитрий Медведев (в центре) во время встречи президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, архивное фото
    Обоюдный настрой

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и премьер России Дмитрий Медведев подтвердили обоюдный настрой на развитие сотрудничества сторон во всех сферах.

  • Стакан чистой питьевой воды
    Цветущая долина

    Правительство Узбекистана утвердило комплекс мер по улучшению системы питьевого водоснабжения населения Ферганской долины до 2022 года.

  • Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
    Тяжелое детство

    Президент Эстонии Керсти Кальюлайд рассказала журналистам из Люксембурга об "ужасах" своего советского детства.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Лифт в Autostadt Silos, архивное фото
Самые необычные лифты в мире
Столкновение поезда с автобусом на железнодорожном переезде в Петушинском районе Владимирской области
Трагедия с автобусом во Владимирской области: кадры с места
Нобелевская премия
Нобелевская премия

Соцсети

Sputnikabkhazia