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Пенсионеры

Бесплатное образование станет доступным для московских пенсионеров

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Проект "Серебряный университет" позволит пенсионерам из Москвы освоить востребованные в их возрасте профессии и получить навыки, необходимые в современном обществе.

СУХУМ, 6 окт — Sputnik. Мужчины старше 60 лет и женщины в возрасте от 55 лет с 1 ноября смогут присоединиться к образовательному проекту "Серебряный университет", стартующему в Москве, сообщает официальный портал мэра и правительства столицы. 

"Новый образовательный проект для пожилых людей под названием "Серебряный университет" стартует в Москве 1 ноября. Его участниками станут москвичи пенсионного возраста: мужчины старше 60 лет, женщины в возрасте от 55 лет. В "Серебряном университете" они смогут не только интересно провести время, но и приобрести знания и навыки, повышающие качество их жизни", — говорится в сообщении.

Отмечается, что студенты нового университета смогут освоить компьютер и мобильные приложения, изучить иностранные языки, постигнуть основы финансовой и правовой грамотности. В "Серебряном университете" можно будет получить профессию няни, изготовителя кукол или озеленителя городских территорий. Прием заявок на бесплатное обучение начнется 16 октября в территориальных центрах социального обслуживания населения (ТЦСО).

"В Москве проживает более двух с половиной миллионов человек пожилого возраста — это около четверти взрослого населения города. Наша цель — продлить их творческое и профессиональное долголетие, организуя культурный и образовательный досуг", — рассказал министр правительства Москвы, глава департамента труда и социальной защиты населения города Владимир Петросян.

"Серебряный университет" даст возможность пенсионерам изучить то, что не получилось освоить раньше из-за нехватки времени. Ведь в молодые и зрелые годы они в основном посвящали себя работе и заботам о семье", — добавил он.

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