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Новый iPhone X показан во время медиа-мероприятия в новом офисе Apple в Купертино, Калифорния

Siri отстала: ее назвали самым глупым искусственным интеллектом

© AFP/ Josh Edelson
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Совсем недавно компания Apple обновила Siri, которая ранее говорила голосом американской актрисы Сьюзан Беннетт.

СУХУМ, 6 окт – Sputnik. Голосовой помощник Siri, по результатам исследований, уступает искусственному интеллекту (ИИ) Google, который стал лидером в рейтинге, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на Business Insider.

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© REUTERS/ Stephen Lam
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"Отчет, целью которого было сравнение уровней IQ различных систем искусственного интеллекта, сообщает, что IQ ИИ от Google составил 47,3, у китайского поискового сервиса Baidu он равен 33, у Microsoft’s Bing – 32, у Siri – 24", – сообщило издание.

В сентябре этого года компания Apple презентовала обновленную версию системы, так что исследование стоит провести заново. Впрочем, даже Google далеко отстает от человеческого интеллекта: согласно отчету исследователей средний IQ шестилетнего ребенка составляет 55,5.

Многие компании сконцентрировали усилия на разработках в сфере искусственного интеллекта. Так Google в 2014 году сообщала, что IQ их разработок всего 26,5, у Microsoft’s этот показатель был еще меньше – 13,5. 

Siri – персональный помощник, программный клиент которой входит в состав iOS, watchOS и macOS компании Apple. Голос, которым была озвучена первая версия Siri, принадлежит американской актрисе Сьюзан Беннетт.




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