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Активисты ICAN в Берлине

Нобелевскую премию мира вручили за борьбу с ядерным оружием

© AFP/ Britta Pedersen / dpa
Новости
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В 2016 году премию мира получил президент Колумбии Хаун Мануэль Сантос за "решительные усилия, направленные на то, чтобы положить конец более чем 50-летней гражданской войне в стране".

СУХУМ, 6 окт — Sputnik. Международная кампания по уничтожению ядерного оружия (ICAN) стала обладателем Нобелевской премии мира в 2017 году, сообщает Sputnik Беларусь.

Кадзуо Исигуро
© AFP/ Leon Neal
Нобелевская премия по литературе 2017 года присуждена Кадзуо Исигуро

Нобелевскую премию мира вручают по завещанию учредителя награды Альфреда Нобеля с 1901 года. Имя лауреата награды объявляют в Осло (Норвегия). Присуждать премию могут как политикам, так общественным деятелям и международным организациям.

Премию 2017 года присудили Международной кампании по уничтожению ядерного оружия (ICAN) — неправительственного объединения сотни общественных организации во многих странах мира.

Как подчеркнули в Нобелевском комитете, в прошлом году ICAN приложила большие усилия для борьбы с ядерным оружием, это привело к тому, что многие страны согласились приостановить ядерные исследования.

В выступлении представитель комитета призвала страны подключиться к ядерному разоружению и поддерживать деятельность Международной кампании. Отдельно в Осло упомянули Северную Корею и ее нынешние ядерные испытания.

Среди претендентов на награду букмекеры называли Ангелу Меркель, Папу Римского и убитого в Турции посла РФ Андрея Карлова, а также десятки других деятелей и организаций.

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