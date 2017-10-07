Туроператоры РФ с 7 октября не сотрудничают с авиакомпанией "ВИМ-Авиа"

Авиакомпания "ВИМ-Авиа" 25 октября заявила о прекращении всех чартерных программ из-за нехватки оборотных средств и приостановки обслуживания в аэропортах, около 100 тысяч пассажиров чартерных рейсов могло пострадать.

СУХУМ, 7 окт — Sputnik. Российские туроператоры прекращают работать с авиакомпанией "ВИМ-Авиа" начиная с 7 октября, оставшиеся рейсы выполнят другие транспортные компании, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), передает РИА Новости.

"В субботу, 7 октября, прекращается сотрудничество туроператоров с авиакомпанией "ВИМ-Авиа". Оставшиеся рейсы будут выполняться другими перевозчиками. Сама "ВИМ-Авиа" прекращает выполнять все виды рейсов 15 октября", — говорится в сообщении.

Авиакомпания "ВИМ-Авиа" 25 октября заявила о прекращении всех чартерных программ из-за нехватки оборотных средств и приостановки обслуживания в аэропортах. Общую сумму кредиторской задолженности разные источники оценивают от 3 миллиардов рублей и более. Долги только одному аэропорту "Домодедово" составляют более 500 миллионов рублей (задолженность за 4 месяца), а другим аэропортам в общей сложности — не менее этой суммы. Кроме того, по данным АТОР, оплата лизингодателю за самолеты также задержана "ВИМ-Авиа" более чем на 4 месяца.

По оценкам АТОР, от краха авиакомпании суммарно могло в разной степени пострадать до 100 тысяч пассажиров чартерных рейсов, из которых около 30 тысяч клиентов туроператоров уже находились за рубежом — преимущественно в Турции. Кроме этой страны туристы, в чей турпакет входила перевозка на "ВИМ-Авиа", были в Греции, Испании, Италии, на Кипре.