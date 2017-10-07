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Вице-премьер Кыргызстана Темир Джумакадыров

Вице-премьер Кыргызстана, его помощник и водитель погибли в ДТП

Пресс-служба правительства Кыргызстана / Сабыр Аильчиев
Новости
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Авария унесла жизни вице-премьер Кыргызстана, его помощника и водителя, автомобиль столкнулся с едущим навстречу грузовиком.

СУХУМ, 7 окт — Sputnik. Утром 7 октября 2017 года в селе Садовом в Кыргызстане внедорожник, в котором находился вице-премьер страны Темир Джумакадыров, столкнулся с грузовиком, в результате чего Джумакадыров, его помощник и водитель погибли, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Министерство внутренних дел пока не рассматривает версию покушения на вице-премьера Темира Джумакадырова, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Министр внутренних дел взял ситуацию под личный контроль. Руководство проследит, чтобы расследование дела было объективным. После экспертизы будет дана юридическая оценка делу. Известно, что 25-летний водитель грузовика ехал из Панфиловского района в сторону Бишкека, он вез пшеницу. Пока рано говорить о версии покушения на Джумакадырова, следствие во всем разберется", — сказали в пресс-службе.

По факту ДТП заведено уголовное дело по статье 281 "Нарушение Правил безопасности дорожного движения при эксплуатации транспортного средства" Уголовного кодекса КР.

Темир Джумакадыров работал ранее секретарем Совета безопасности КР.




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