Более 3 тыс человек эвакуировали в Москве после звонков о "минировании"

Уже несколько недель по всей России поступают анонимные звонки о "минировании" различных административных и торговых зданий, силовики проверяют все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась.

СУХУМ, 7 окт — Sputnik. После нескольких анонимных звонков о "минировании" различных зданий в Москве, в субботу эвакуировали около трех тысяч человек, сказал источник в экстренных службах столицы, сообщает РИА Новости.

"После звонков с угрозой взрывов в 14-ти зданиях с массовым пребыванием людей эвакуировано более 3 тысяч человек", — сказал собеседник агентства.

По его словам, сотрудники экстренных служб проверяют все эти здания.

Почти месяц граждан России терроризируют телефонными угрозами, за это время эвакуировали почти 800 тыс человек по всей России. В основном звонки о якобы минировании зданий на территории Российской Федерации шли из-за рубежа при помощи четырех гражданин РФ, у которых есть пособники внутри страны, заявил директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников,