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Акции в Барселоне в поддержку референдума о независимости Каталонии

Премьер Испании: Каталония избежит худшего, при отказе от независимости

© Sputnik. Рамиль Ситдиков
Новости
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Заседание парламента Каталонии состоится 10 октября. На этом заседании парламент может принять декларацию о независимости, так как у партий, выступающих за независимость, — "Кандидатура народного единства" и коалиции "Вместе за да" - абсолютное большинство.

СУХУМ, 8 окт — Sputnik. Испания не позволит воплотиться в жизнь одностороннему объявлению независимости Каталонии, заявил премьер страны Мариано Рахой, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету El País.

"Правительство воспрепятствует, чтобы любое объявление независимости во что-то вылилось", — заявил глава испанского кабинета.

Рахой также считает, что движение за расширение автономии Каталонии должно быть "основанным на договорах и мирным", и должно отстраниться от "экстремистов, радикалов и CUP (леворадикальная партия "Кандидатура народного единства" — ред.).

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Глава кабинета министров добавил, что "Испания останется Испанией, и продолжит ею оставаться еще долго".

Он заверил каталонцев, что "правительство защитит, это его обязанность, единство страны и национальный суверенитет".

"Оно предпримет все действия, которые необходимо предпринять, в тот момент, когда это будет необходимо сделать. И попытается это сделать с наименьшим ущербом", — сказал Рахой.

Рахой заверил, что власти "воспрепятствуют тому, чтобы произошел переход к независимости".

"Я могу сказать абсолютно искренне, что этого не будет. Очевидно, мы предпримем любые меры, которые нам позволяют законы в зависимости от того, как будут развиваться события", — заявил премьер.

Отвечая на вопрос, может ли быть применена 155 статья конституции, предполагающая приостановку статуса автономии, премьер ответил, что "не исключает ничего, что говорит закон".

"Мне бы хотелось, чтобы как можно скорее (власти Каталонии — ред.) отказались от угрозы одностороннего объявления независимости, в противном случае многие вопросы в будущем осложнятся. Если они откажутся, они избегнут худшего… Имитация референдума была негативной для всех. Мы видим экономические последствия в туристическом секторе, в предпринимательских секторах. Рынки начинают нервничать. Чем дольше они не будут отказываться от (угрозы) объявления независимости, тем хуже для всех. Пока у них есть время", — добавил премьер.

По его словам, ни одно правительство в мире не будет вести диалог "о единстве страны под угрозой единству страны".

"Под угрозой шантажа ничего нельзя построить … Абсолютно неуместно, что они добиваются, чтобы декларация о независимости вступила в силу на следующий день или чтобы это была отложенная декларация о независимости", — добавил глава испанского кабинета.

Рахой обратил внимание на тот факт, что в повестке дня заседания парламента Каталонии, назначенного на 10 октября, значится лишь выступление главы Женералитета Карлеса Пучдемона, который должен "говорить о политической ситуации в Каталонии, а не говорить об объявлении независимости".

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Премьер считает, что происходящее в эти дни в Испании касается всей Европы.

"Это битва Европы… Сейчас на кону стоят европейские ценности, и мы должны выиграть", — заявил он.

Глава кабинета напомнил, что популистские настроения сейчас существуют во многих странах — Великобритании, Франции, Германии. В Испании, по его словам, "получился национал-популизм, который идет против европейских ценностей, против правового государства, против верховенства закона, против уважения прав людей".

Рахой заявил, что Мадрид не заинтересован в посредниках для урегулирования этого конфликта.

"Нам не нужны посредники. Нам нужно, чтобы тот, кто не выполняет закон, кто поставил себя выше закона, изменил свою позицию. Говорят, что надо вести переговоры. Но переговоры о единстве Испании не ведутся. И тем более нельзя вести переговоры под угрозой раскола единства Испании", — сказал премьер-министр.

Рахой призвал Пучдемона начать переговоры с оппозиционными партиями в каталонском парламенте, которые "представляют более половины каталонцев". Рахой добавил, что Гражданская Гвардия и Национальная полиция "останутся в Каталонии, пока ситуация не нормализуется". Правительство Мариано Рахоя отказывается вести любые переговоры с властями Каталонии, пока те не вернутся в "законное русло".

Парламент Каталонии соберется 10 октября на заседание, на котором председатель Женералитета Карлес Пучдемон проинформирует о результатах референдума. Не исключено, что на заседании парламент может принять декларацию о независимости, так как у партий, выступающих за независимость, — "Кандидатура народного единства" и коалиции "Вместе за да" — абсолютное большинство.

Референдум о независимости, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел 1 октября. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и участниками голосования, есть пострадавшие с обеих сторон. За независимость проголосовали 90,18%, явка составила 43,03%. Глава государства, король Испании Фелипе VI в обращении к подданным заявил, что правительство Каталонии, решив провести незаконный референдум, продемонстрировало «неприемлемое неподчинение» для того, чтобы "разрушить единство Испании".




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