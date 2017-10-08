Сериал "Воронины" вошел в Книгу рекордов Гиннесса

Первую серию "Ворониных" зрители увидели 16 ноября 2009 года, и с тех пор в эфире было показано 20 сезонов и снято 455 серий.

СУХУМ, 8 окт — Sputnik. Как самый долгий из адаптированных сериалов в мире в Книгу рекордов Гиннесса попал телесериал "Воронины", сообщает Sputnik Молдова со ссылкой на пресс-службу телеканала СТС.

"Семейный хит СТС стал самым долгоиграющим адаптированным сериалом в мире — это достижение зафиксировал официальный представитель Книги рекордов Гиннесса на съемках 455-го эпизода сериала "Воронины", созданного по формату Sony Pictures Television", — говорится в сообщении.

"Воронины" стали первой и самой успешной адаптацией американского сериала "Все любят Рэймонда", а после 210-й серии российские герои обрели самостоятельную жизнь.

В ролях задействованы Георгий Дронов, Екатерина Волкова, Борис Клюев, Станислав Дужников и другие. Кроме того, героями сериала в разное время становились популярные актеры, представители шоу-бизнеса и спортсмены, среди них — Филипп Киркоров, Андрей Малахов, Николай Басков, Александр Олешко, Ляйсан Утяшева, Алена Свиридова, Николай Валуев и другие.