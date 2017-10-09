Ющук: киберпреступникам не нужно делать долгую преступную карьеру

Кто такие киберпреступники, в чем их ключевое отличие от обыкновенных преступников — об этом в эфире радио Sputnik говорит профессор Уральского государственного экономического университета Евгений Ющук.
Профессор Уральского государственного экономического университета говорит о том, кто такие настоящие хакеры и чем они отличаются от обычных уголовников.
Кто такие киберпреступники, в чем их ключевое отличие от обыкновенных преступников — об этом в эфире радио Sputnik говорит профессор Уральского государственного экономического университета Евгений Ющук.
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Во Владикавказе состоится премьера спектакля «Мистерия-буфф», в котором сыграют непрофессиональные актеры.
Афганец, бежавший от режима талибов в Азербайджан, рассказал о зверствах исламистов и о том, почему мечтает вернуться на родину.
Кинозвезда Джон Малкович прибыл в Ереван для участия в торжественной церемонии открытия V Международного фестиваля имени Арама Хачатуряна.