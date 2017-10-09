Ющук: киберпреступникам не нужно делать долгую преступную карьеру

Профессор Уральского государственного экономического университета говорит о том, кто такие настоящие хакеры и чем они отличаются от обычных уголовников.

Достижения научно-технической революции поставили мир перед беспрецедентными вызовами преступности. Хакеры и прочие киберпреступники угрожают в наше время не только финансовым учреждениям, но и безопасности целых государств.

Кто такие киберпреступники, в чем их ключевое отличие от обыкновенных преступников — об этом в эфире радио Sputnik говорит профессор Уральского государственного экономического университета Евгений Ющук.