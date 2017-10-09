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Нобелевская медаль, архивное фото

Нобелевскую премию по экономике вручат в понедельник

© AP Photo. Bebeto Matthews
Новости
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Премию присуждает Банк Швеции, однако ее часто причисляют к перечню "нобелевок".

СУХУМ, 9 окт — Sputnik. Лауреата нобелевской премии по экономике назовут в понедельник в Стокгольме, передает РИА Новости.

Премия за исследования в экономике имени Альфреда Нобеля была учреждена Банком Швеции в 1969 году и часто приравнивается к Нобелевской премии.

Активисты ICAN в Берлине
© AFP/ Britta Pedersen / dpa
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Имя обладателя премии 2017 года назовут 9 октября в Стокгольме. Лауреат экономической "Нобелевки" получит, как и обладатели наград в других сферах, 1,1 миллиона долларов, а также примет участие в торжественной церемонии в декабре.

В минувшем году премию по экономике получили американец Оливер Харт и финн Бенгт Хольмстрем за вклад в изучение теории контрактов.

Оглашение имени лауреата премии станет последним в этом году: уже были названы обладатели "Нобелевки" по физиологии, физике, химии, литературе и за укрепление мира. Наградят всех победителей премии 10 декабря.




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