МЧС: пожар в ТЦ "Синдика" в Подмосковье ликвидировали

По данным МЧС, в тушении пожара были задействованы более 350 человек и свыше 180 единиц техники, в том числе три вертолета Ка-32 с водосливными устройствами Жуковского АСЦ МЧС России и МАЦ.

СУХУМ, 9 окт — Sputnik. Открытое горение, которое началось в воскресенье в торговом центре "Синдика" в Подмосковье, сообщает МЧС РФ, передает РИА Новости.

"В 07.03 09.10.2017 — ликвидация открытого горения. Дальнейшая информация уточняется", — говорится в сообщении.

© Sputnik. Ева Павлова Горит торговый центр в Москве

Торговый центр "Синдика", расположенный неподалеку от московского района Строгино, загорелся днем в воскресенье. Общая площадь пожара достигла 55 тысяч квадратных метров. Часть ТЦ обрушилась. Из здания эвакуированы все люди — более 3 тысяч человек. К тушению пожара привлечена авиация. В 22.56 пожар был локализован.

В ведомстве отметили, что тушение пожара проводится по повышенному третьему номеру сложности. Авиация произвела 129 сбросов, на очаг возгорания вылито более 600 тысяч литров воды.

"Силами ПСО-26 и ФГКУ «СПСЧ ФПС по МО» городу Реутов проводится взятие проб воздуха на превышения ПДК в трех точках вокруг пожара: 3-ая Мякининская улица у дома 24; Неманский проезд у дома 13; Бульвар Строителей, у дома 1. Превышений ПДК не зарегистрировано", — добавили в МЧС.