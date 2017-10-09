Сирийский генерал: ИГ и "Джебхат ан-Нусра" получают оружие из США

По словам сирийского генерала, большая часть оружия сирийских радикалов закупается американскими оборонными компаниями Chemring и Orbital ATK по госпрограмме Пентагона помощи союзникам, это оружие доставляется на Ближний Восток морским транспортом и попадает в Сирию через участки границы, которые правительственные войска не контролируют.

СУХУМ, 9 окт — Sputnik. Не оппозиции, а террористам штаты поставляют оружие в Сирии, заявил начальник главного оперативного управления Сирийской Арабской Армии дивизионный генерал Али Аль-Али, а также продемонстрировал захваченное у боевиков оружия, передает РИА Новости.

"Мы знаем, что США поставили террористам в Сирию в период с 5 июня по 15 сентября этого года 1421 грузовик с военным имуществом и вооружением. Это оружие якобы предназначалось для борьбы с террористами, но в конечном счете оно попало в руки боевиков ИГ и "Джебхат ан-Нусры" (террористические группировки, запрещены в РФ)", — сказал он.

В мае представитель американского военного ведомства заявлял, что указанное оружие предназначалось курдам из «Сирийских демократических сил», которые с его помощью должны были освободить город Ракка от боевиков ИГ.