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Города мира. Дубай

Летающее такси-беспилотники появятся в Дубае

© Sputnik. Евгений Биятов
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Такси из будущего сможет разгоняться до 100 километров в час, а вызвать его можно будет с помощью мобильного приложения.

СУХУМ, 9 окт — Sputnik. На выставке Gitex представили необычные такси-беспилотники, которые в скором времени собираются использовать в Дубае, в ближайшие время власти ОАЭ начнут разработку законодательной базы для широкой эксплуатации таких транспортных средств, сообщает Sputnik Беларусь.

Беспилотный летающий аппарат в сентябре успешно прошел необходимые тесты и, по данным разработчиков, готов к использованию. Однако существует проблема, которая может отложить массовое использование такси на неопределенный срок: на данный момент одного заряда аккумулятора хватает всего на 40 минут полета.

Создателем инновационного транспортного средства стала немецкая компания Volocopter, которая занимается разработкой вертолетов-мультикоптеров. Летающее такси было разработано по заказу правительства Дубая. Производитель заявляет, что к 2030 году планируется снабдить 25% местного транспорта автопилотами.

ОАЭ является лидером технологического развития среди арабских стран. К 2021 году они планируют отправить беспилотный зонд на Марс, что будет первым полетом стран арабского мира в космос.




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