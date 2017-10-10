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Аэропорт

Нормы провоза багажа и ручной клади установил Минтранс России

CC0
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Фиксированные лимиты для ручной клади и багажа установили для нескольких видов авиатарифов.

СУХУМ, 10 окт — Sputnik. Министерством транспорта России внесены изменения в Правила воздушных перевозок пассажиров, грузов и багажа в отношении "безбагажных" тарифов, со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщили РИА Новости

Уже с конца октября авиакомпании России могут продавать невозвратные билеты — как лоукост-компании. В октябре ведомство откорректировало нормы — в первую очередь они касаются багажа и ручной клади.

Так, согласно документу, авиакомпании могут использовать несколько тарифов: невозвратный без нормы бесплатного багажа; невозвратный с нормой багажа; возвратный с багажом.

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"При этом норма бесплатного провоза багажа устанавливается перевозчиком и не может быть менее чем 10 килограммов на одного пассажира", — отметили в Минтрансе.

При полете по любому из этих тарифов у пассажиров останется бесплатным провоз ручной клади в самолете в пределах установленной нормы.

Установлен и лимит для ручной клади — авиакомпании не могут устанавливать его в размере менее пяти килограммов на одного пассажира.

Разрешили провозить в ручной клади в российских самолетах также рюкзаки, лекарства, товары из "дьюти-фри", а сверх нормы бесплатно можно провозить трости, костыли, кресла-качалки и другие необходимые предметы. Габариты устанавливают сами перевозчики.

 




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