Флаг РФ сняли со здания торгпредства России в Вашингтоне

СУХУМ, 12 окт — Sputnik. Со здания торгового представительства России в Вашингтоне власти США сняли российский триколор, передает Sputnik Беларусь со ссылкой на Twitter дипмиссии.

"Российский флаг сегодня сорвали и с ранее захваченного здания торгпредства в Вашингтоне. Требуем прекратить провокационные антироссийские действия", — говорится в сообщении дипмиссии.

Ранее Госдеп США подтвердил, что триколоры были сняты и с российских консульских объектов в Сан-Франциско без объяснения причин. При этом представители американских властей отметили, что флаги РФ были оставлены на хранение в этих же зданиях. Российское посольство в Вашингтоне по этому поводу заявило решительный протест.

В сентябре текущего года здания генконсульства РФ в Сан-Франциско и торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке были переданы американской стороне по настоянию госдепартамента. Ранее Госдеп потребовал закрыть эти миссии якобы в ответ на предложение РФ сократить количество дипработников США в России. Россия в свою очередь осудила эти меры.