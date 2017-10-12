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Флаг США на демонстрации военной техники и вооружения НАТО в Латвии

США развернули механизированную дивизию у российских границ в Польше

© Sputnik. Stanislav Savelyev
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Реакция Запада на российско-белорусские стратегические учения "Запад-2017" оправдывалась опасениями перед "русской угрозой", а в итоге обернулась стягиванием войск США к российским границам в Прибалтике, сообщает официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

СУХУМ, 12 окт — Sputnik. К третьей бронетанковой бригаде США в Польше присоединилась вторая бригада с бронетехникой, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, сообщает РИА Новости.

По его словам, проходившие в этом году плановые российско-белорусские стратегические учения "Запад-2017" сопровождались беспрецедентной истерией СМИ в Европе об их "непрозрачности", "гибридных" операциях ВС РФ, "ордах" российских военных уже получивших приказ на "вторжение", а также оставлении Россией своей "ударной группировки" в Белоруссии.

"Но особо отличались в своих "обличениях" и русофобии младочлены НАТО и ЕС в лице представителей руководства прибалтийских стран и Польши. Польский министр обороны Антоний Мацеревич даже успел заявить о необходимости размещения в своей стране для "защиты от внешних угроз» не менее двух дивизий США", — подчеркнул Конашенков.

Он отметил, что в итоге учения "Запад-2017" на глазах у десятков военных атташе, наблюдателей и СМИ планово завершились в установленный срок, подразделения российских Вооруженных сил возвращены из Белоруссии в пункты постоянной дислокации. Как подчеркнул Конашенков, истерия в Восточной Европе "сменилась штилем и амнезией".

"А тем временем в Польше и прибалтийских странах на фоне учения "Запад-2017" проходила "ротация" размещенной по плану операции "Атлантическая решимость" 3-й бронетанковой бригады ВС США. Вся техника этой бригады (87 танков M1A1 Abrams, тяжелые самоходные гаубицы M109 Paladin, 144 БМП Bradley, и еще около сотни единиц машин) должна была остаться. А личный состав 3-й бронетанковой бригады, чтобы не нарушать подписанный с Россией в 1997 году "Основополагающий акт НАТО-РФ", должны были заменить военнослужащие 2-й бронетанковой бригады ВС США", — заявил Конашенков.

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Он добавил, что на фоне истерии о планируемом военном вторжении России прямо с учений "Запад-2017" в Польшу "по-тихому" прибыла 2-я бронетанковая бригада США и развернулась там (Болеславец, Дравско-Поморске, Торунь, Сквежина и Жагань) тоже вместе со своей бронетехникой.

При этом в Польше и прибалтийских республиках никуда не делась оставленная военная техника 3-й американской бронетанковой бригады, сказал официальный представитель Минобороны РФ.

"Таким образом, вопреки всем заявлениям НАТО и США о "незначительности" стягиваемых к российским границам войскам, де-факто сейчас развернута уже не бригада, а механизированная дивизия ВС США, куда за два часа можно перебросить подготовленный личный состав с ближайшей американской базы в Европе (Рамштайн, ФРГ)", — подчеркнул Конашенков.

По его словам, вся истерия о "русской угрозе" от "Запад-2107", – мошеннически отыгранная информационная завеса этой операции Пентагона. "Так кто же готовит агрессию?" — заключил он.


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