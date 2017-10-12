Террористка ИГ из Британии убита в Сирии

Салли Джонс по прозвищу "Белая вдова" была ликвидирована в ходе атаки американского беспилотника.

СУХУМ, 12 окт — Sputnik. Террористка британского происхождения Салли Джонс, которая уехала в Сирию и воевала на стороне террористической организации "Исламское государство", предположительно, была убита, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Times.

Сообщается, что Джонс была ликвидирована на границе с Ираком. Предположительно, при авиаударе также погиб ее 12-летний сын.

"Данные о том, что Салли Джонс и ее сын мертвы, по всей видимости, верны", — заявил газете источник в британском правительстве.

Салли Джонс, известная также как Ум Хусейн Британийя, или "Белая вдова", приняла ислам и под влиянием возлюбленного иммигранта Джунаида Хусейна уехала в Сирию, где оба они присоединились к ИГ. Джонс увезла в Ракку также своего сына. В 2015 году Хусейн был убит при авиаударе.