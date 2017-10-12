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Здание штаб-квартиры ЮНЕСКО

США заявили о выходе из ЮНЕСКО

© Sputnik. Ю. Поляков
Новости
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Свой выход из ЮНЕСКО США аргументировали необходимостью реформы и "антиизраильской предвзятостью" организации, сообщила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

СУХУМ, 12 окт — Sputnik. Выход США из ЮНЕСКО непонятен и рассматривается как игнорирование многолетних мировых традиций в сфере мирового культурного наследия, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, сообщает РИА Новости. 

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© Sputnik / Томас Тхайцук
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Ранее США заявили о своем решении выйти из ЮНЕСКО. Страна будет оставаться членом ЮНЕСКО до 31 декабря 2018 года, а с 2019 года будет находиться в статусе наблюдателя в этой международной организации, чтобы "внести вклад в развитие взглядов, перспектив и экспертных знаний США по некоторым важным вопросам".

"Мотивы решения США по выходу из ЮНЕСКО весьма странные. ЮНЕСКО — мировая организация по защите культурных ценностей. По сути, это культурное измерение ООН. Важнейшей задачей ЮНЕСКО является сохранение мирового культурного наследия", — заявил Слуцкий журналистам в четверг.

"И выход США означает игнорирование многолетних мировых традиций в этой сфере. Никакой национальный фактор не может быть побудительным в этом случае. Непонятно. Странно. И очень жаль", — подчеркнул он.

ЮНЕСКО — специализированное учреждение ООН, отвечающее за вопросы образования, науки и культуры. Организация была создана в 1945 году, ее штаб-квартира расположена в Париже. В состав ЮНЕСКО входят почти двести государств.

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