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На картах КНДР Крым признали частью России

© Sputnik. Сергей Мальгавко
Новости
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КНДР официально обозначила свою позицию по вопросу Крыма при голосовании в ООН и исходит из того, что Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации, заявили в дипмиссии РФ в КНДР.

СУХУМ, 12 окт — Sputnik. В КНДР вышел атлас мира, на котором территория Крыма обозначена российскими цветами, говорится в сообщении посольства РФ в КНДР, размещенном на официальной странице в Facebook, передает РИА Новости.

"Издательство "Научная энциклопедия" (КНДР) выпустило новый политический Атлас Мира. Обратили внимание на то, что полуостров Крым (стр. 240-242) уже окрашен в российские цвета. Как нам пояснили в МИД КНДР, республика уважает результаты состоявшегося в Крыму референдума о вхождении полуострова в состав Российской Федерации, считает его итоги легитимными и полностью отвечающими международно-правовым нормам", — говорится в сообщении посольства.

В дипмиссии отметили, что "КНДР официально обозначила свою позицию по данному вопросу при голосовании в ООН и исходит из того, что Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации".

"Аналогичным образом в Пхеньяне относятся к вопросу о принадлежности Курильских островов", — говорится в сообщении.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".




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