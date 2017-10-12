Абхазии продлят срок погашения задолженности по железнодорожному кредиту

Комитеты Госдумы по финансовому рынку и по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовали нижней палате парламента принять закон о ратификации протокола к российско-абхазскому межправительственному соглашению о предоставлении Абхазии государственного экспортного кредита.

СУХУМ, 12 окт — Sputnik. На ратификацию правительству РФ предоставлен протокол, который изменяет условия реструктуризации задолженности по кредиту, предоставленному Абхазии в объеме 2 миллиардов рублей на восстановление и развитие абхазской железной дороги, использование которого завершилось в 2013 году, передает РИА Новости.

По состоянию на 29 марта 2017 года общая сумма платежей, осуществленных Абхазией, составляла 556,8 миллиона рублей, в том числе 289,8 миллиона рублей в погашение основного долга и 267 миллионов рублей в уплату процентов, а остаток задолженности — 1,7 миллиарда рублей. В соответствии с соглашением платежи осуществляются два раза в год, последний платеж должен быть осуществлен в июле 2023 года.

В январе 2017 года Абхазия не осуществила платеж в погашение основного долга, из-за чего образовалась просроченная задолженность в сумме 131,5 миллиона рублей. При этом в прошлом дебитор неоднократно нарушал свои обязательства по соглашению как в части использования кредита (соответствующий период пришлось продлить на два года), так и в части его погашения (в 2016 году Абхазия дважды допускала образование просроченной задолженности). Начиная с 2013 года, после окончания работ по восстановлению республиканской железной дороги, Абхазия на регулярной основе поднимала вопрос о необходимости пересмотра графика платежей по соглашению или даже списания задолженности.

© Sputnik / Томас Тхайцук Выплата Абхазией железнодорожного кредита России продлена до 2029 года

Протокол к соглашению увеличивает период погашения кредита на 6 лет (с 2023 до 2029 года включительно), уменьшая ежегодные суммы платежей с 316-368 миллионов рублей до 109-143 миллионов рублей в период 2017–2021 годов, включая проценты за пользование кредитом. В период с 2017 по 2029 год предполагается погашение просроченной задолженности в сумме 131,5 миллиона рублей. Помимо этого, предусматривается выплата штрафных процентов, начисленных на просроченную задолженность (по состоянию на 20 марта 2017 года — 2,34 миллиона рублей), не позднее 10 календарных дней с даты начала временного применения протокола (выплачено абхазской стороной в полном объеме).

Реализация протокола приведет к уменьшению объемов получаемых Россией по соглашению платежей в 2017–2019 годах почти в три раза: с 1,044 миллиарда до 352 миллионов рублей. В то же время условия реструктуризации не предусматривают прямого списания абхазской задолженности, в связи с чем в период до 2029 года включительно общая номинальная сумма причитающихся от дебитора платежей увеличится на 222 миллиона рублей.