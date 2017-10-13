Despacito бьет рекорды: свыше 4 млрд просмотров на YouTube

Клип музыкантов из Пуэрто-Рико Луиса Фонси и Дэдди Янки на песню Despacito набрал более четырех миллиардов просмотров на видеосервисе YouTube. Смотрите на видео самый популярный на данный момент клип.

СУХУМ, 13 окт — Sputnik. Клип на песню Despacit стал рекордсменом по просмотрам клипа, набрав более 4 миллиарда кликов в YouTube, сообщает Sputnik Молдова.

Опубликованный в начале года ролик уже на 12 октября собрала четыре миллиарда просмотров на YouTube. Это число — абсолютный рекорд среди всех музыкальных видео, когда-либо опубликованных в интернете.

На втором месте по просмотрам сейчас находится "See You Again" — саундтрек к фильму "Форсаж 7", исполненный Wiz Khalifa, набрал более трех миллиардов просмотров.

Почти три миллиарда и у хита 2012-го — "Gangnam Style" корейского артиста Psy.

Войти в тройку самых популярных роликов вскоре может и британец Эд Ширан — количество просмотров его ролика "Shape of You" превышает два с половиной миллиарда. Почти такое же число и у ролика Тейлор Свифт "Shake It Off".

Самое популярное белорусское видео на данный момент — клип группы из Могилева IOWA на композицию "Бьет бит", у которого 77 миллионов просмотров.