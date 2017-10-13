Инвестор: блокчейн и криптовалюта - инвестиции для профессионалов

Команда белорусского стартапа разработала виртуальный терминал, позволяющий магазинам принимать оплату за товары в криптовалютах. Терминалы надеются внедрить по всему миру.

Известный бизнес-консультант Ицхак Адизес стал соучредителем белорусского финтех-стартапа CopPay, чем привлек большое внимание к стартапу со стороны мировых новостных изданий.

Планы у белорусской команды грандиозные: внедрить по всему миру специальные виртуальные терминалы по оплате товаров и услуг при помощи криптовалют. Уже 30 октября CopPay проведет ICO — привлечение средств инвесторов на открытом рынке.

Корреспондент Sputnik Беларусь Евгений Казарцев пообщался с бизнесменом, основателем проекта Владимиром Сержановичем — о будущем криптовалют, реальном бизнесе и рискованности вложений.

- Вы окончательно уходите из "реального" бизнеса в пользу криптоэкономики?

- От него сложно уйти, я и остаюсь в "реальном бизнесе". В этом и заключается моя компетенция: я понимаю, что такое блокчейн и криптовалюта, и могу перенести и применить эти знания в реальном бизнесе. Кроме установки терминалов для оплаты криптовалютой наши усилия направлены и на другие проекты в этой области.

Я вижу такой тренд: последние годы шло развитие технологических площадок, но пока сама технология блокчейна не начнет работать в реальном бизнесе, ее рост и капитализация не будут такими масштабными. Пока крипто-экономика — лишь доля процентов от мировой экономики.

Все говорят о том, что технология блокчейн хорош применима в логистике и других процессах, но его еще нигде масштабно не применяют.

© Fotolia/ Roman Bodnarchuk Концепция закона о криптовалютах в РФ будет определена в октябре 2017

- Но ведь и законодательно не везде все просто с блокчейном. В Беларуси или России пока эта сфера вне законного поля?

- Надо разделить блокчейн-технологию и криптовалюту. Что касается технологии, то она нигде не запрещена. В Беларуси и России нет прямого запрета на криптовалюту, просто ее статус не определен, поэтому использование криптовалюты для платежей несет определенные риски.

В большей части стран мира никаких проблем с платежами в криптовалюте с точки зрения законодательства нет. Вопрос скорее в другом: технология еще не дотягивает до того, чтобы можно было применять блокчейн и криптовалюту везде.

- Но вы работаете в Беларуси в сфере, которая пока никак не урегулирована. Предполагаете установку терминалов для оплаты, что также пока находится вне законного поля. Как двигаться в этом направлении, чтобы работать на весь мир и Беларусь?

- В Беларуси мы будем заниматься разработкой для всего мира. Пока не будет декрета (президента — Sputnik), который обозначает статус криптовалют в Беларуси, мы не планируем развивать это в стране. Все же дождемся того момента, пока статус криптовалюты будет четко прописан, чтобы не было разночтений.

© AFP/ Philippe Lopez Биткоин распался на две криптовалюты

И сейчас криптовалюты в Беларуси не запрещены, но у них нет статуса. А когда нет статуса — каждый может интерпретировать так, как хочет. Чтобы не ставить в сложное положение наших клиентов, сервисы и магазины мы не будем устанавливать рабочие терминалы до урегулирования вопроса о статусе.

В Евросоюзе все эти вопросы уже урегулированы, поэтому сначала мы будем устанавливать свои терминалы там.

- Каких инвестиций требует подобный проект и какую прибыль может принести?

- У нас есть разработанная стратегия развития. Мы понимаем, что глобальный продукт CopPay потребует больших инвестиций. В наших планах — миллион терминалов по всему миру, что в принципе недешево, особенно с учетом того, что наш проект упреждает время.

Мы разрабатывает перспективную инфраструктуру, которая будет востребована большим количеством потребителей в течение двух трех лет.

- Это же рискованное вложение.

- Безусловно, это — венчурная инвестиция, и мы — стартап, а не компания с бизнес-планом, которую финансирует банк под залог. Даже история про венчурные и инвестиционные фонды — немного другое.

Поэтому мы и выходим на ICO — это очень рисковые инвестиции, но те, кто вкладывает подобным методом деньги, надеются на большие доходы.

- Условно говоря, я даю десять долларов и, если повезет, могу рассчитывать на сверхприбыли?

© Sputnik. Vladimir Astapkovich Путин вынес приговор криптовалютам

- Да, так устроена криптоэкономика. Криптовалюта NXT со своего рождения достигла на сегодня прибыльности в 350000%, то есть они стали дороже в три с половиной тысячи раз. Достаточно высокий рост и у Ethereum, c 2014 года — 95400%.

Поэтому мы и пытаемся быть одними из первых в "криптофикации" экономики.

Но тем, кто не специалист и не готов к риску потерять деньги, не стоит заниматься инвестициями в криптовалюты. Этим занимаются люди с определенными знаниями, пониманием тенденций.

- Компьютерным романтикам и подросткам не стоит инвестировать?

- Я не рекомендую. Если ты не разбираешься в том, куда хочешь инвестировать, то лучше пойти и за те же деньги в кафе поесть. Любые инвестиции должны совершаться профессионалами. Да, есть успешные истории, но риски надо понимать.

Важно понимать, что сегодня в криптоэкономике — как 90-е в интернете. Выстрелить может любой проект. Но большинство погибнут.