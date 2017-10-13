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Делегация из Абхазии отправляется на Всемирный фестиваль молодежи и студентов, в котором примут участие более 20 тысяч человек из 180 стран мира пройдет в Сочи в воскресенье 15 октября.

Делегация из Абхазии отправилась в Сочи на Всемирный фестиваль молодежи

© Sputnik. Анжелика Бения
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Всемирный фестиваль молодежи и студентов, в котором примут участие более 20 тысяч человек из 180 стран мира, откроется в Сочи в воскресенье 15 октября.

СУХУМ, 13 окт — Sputnik, Анжелика Бения. Более 50 делегатов отправились в пятницу из Абхазии в Сочи на XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов, сообщает корреспондент Sputnik.

Участниками форума станут более 20 тысяч молодых людей, в том числе представители различных общественных организаций, преподаватели и политики. Заявки на участие в фестивале поступили более чем из 180 стран мира.

Сам фестиваль разделен на множество секций: наука, политика, экономика, искусство, спорт и другие тематические направления.

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Абхазская делегация представлена молодыми специалистами из разных сфер деятельности, сообщила заместитель председателя Совета молодых дипломатов при МИДе Абхазии Виктория Малания.

"Мы постарались отобрать участников так, чтобы охватить больше направлений на фестивале. У нас сильная группа, я уверена, что мы сможем представить Абхазию достойно на всех площадках, которые удастся посетить", — отметила Малания.

По ее словам, на фестивале также будет проходить первый глобальный форум молодых дипломатов, на который получили приглашения представители Совета молодых дипломатов при МИДе Абхазии. В этом направлении будут участвовать пять делегатов из Абхазии.

"Надеюсь, Абхазия будет продолжать активно принимать участие в подобных фестивалях, где представлены все страны мира. Так как это хорошая площадка для того, чтобы представлять Абхазию как суверенное, демократическое, правовое, равноправное государство", — добавила она.

Среди абхазских делегатов есть и те, кто выбрал направление не по своей специальности. Сабина Ахуба по образованию дипломат, ей на фестивале интересно направление "искусство и творчество".

"Мероприятия по этому направлению меня привлекли разнообразием. Да и захотелось попробовать себя в чем-то новом. Мне еще не доводилось участвовать в мероприятии подобного масштаба. Мало где возможно проникнуться культурой такого количества стран. Это словно путешествие", — призналась Ахуба.

До старта крупнейшего Всемирного форума студенчества и молодежи в Сочи остается два дня. Буквально со всех концов планеты в Сочи съезжаются волонтеры. Их будет пять тысяч. Сейчас они участвуют в заключительных тренингах.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

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