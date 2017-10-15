ВФМС в 2017 году может побить рекорд по количеству участников

В связи с небывалым наплывом зарубежных гостей на XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов, номерной фонд Олимпийского парка и Красной поляны исчерпан.

СУХУМ, 15 окт — Sputnik. В составе большинства иностранных делегаций прибывают участники, не прошедшие предварительную регистрацию. Организаторы ВФМС 2017 оказывают содействие гостям мероприятия в расселении и организации питания, а также их аккредитации на мероприятиях фестиваля, сообщается на сайте Всемирного фестиваля молодежи.

На данный момент в город прибывает более 50000 человек – это участники, волонтеры, организаторы, технический персонал, гости и спикеры ВФМС 2017. Таким образом, XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов может стать самым масштабным в истории мероприятия и побить рекорд не только по количеству национальных делегаций, но и по числу участников. Напомним, самый массовый фестиваль прошел в 1957 году в Москве, тогда делегатами стали 34000 человек.

© Sputnik. Михаил Климентьев Президент РФ примет участие в открытии ВФМС

В связи с этим, была расширена программа мероприятий, которая теперь проходит не только в Олимпийском парке, но и за его пределами, создан оперативный штаб и запущен в работу центр корпоративного приема, оказывающий помощь в аккредитации всех клиентских групп ВФМС 2017.

Фестиваль проходит с 14 по 22 октября в Олимпийском парке Сочи.

Впервые в своей истории в грандиозном молодежном празднике будет задействована вся страна. Старт ВФМС 2017 даст Международный парад-карнавал, который пройдет 14 октября в Москве. Также 2000 иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов от Калининграда до Владивостока.