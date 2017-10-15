Роспотребнадзор: в 20 странах Европы зафиксирована вспышка гепатита А

Вакцинация признана самым эффективным средством борьбы с заболеванием, но в некоторых странах вакцины не хватает.

СУХУМ, 15 окт — Sputnik. Роспотребнадзор сообщил о вспышке гепатита А в двадцати странах Европы, около трех тысячах подтвержденных случаев заболевания зафиксированы за последние 16 месяцев, сообщает РИА Новости.

В число государств, где распространяется гепатит А, вошли Австрия, Англия, Бельгия, Голландия, Дания, Германия, Греция, Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Мальта, Норвегия, Португалия, Словения, Швеция, Уэльс, Финляндия, Франция и Эстония.

Польша не предоставила информацию о количестве заболевших в 2017 году. Однако, по информации ЕCDC, на 17 сентября текущего года зафиксировано 1426 случаев гепатита А. Это в 55 раз выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По сообщению ЕCDC, наибольшее количество случаев гепатита А в двадцати странах зарегистрировано среди мужчин, которые имели половые контакты с другими мужчинами (MSM). Наиболее эффективной мерой борьбы с заболеваемостью медики назвали вакцинацию контингента MSM, однако в некоторых странах вакцины сейчас не хватает.

Как подчеркнуло российское ведомство, данные ЕCDC говорят о том, что вспышка заболевания нарастает и необходимо готовиться к ее усилению.