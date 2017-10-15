Официально стартовал: церемония открытия ВФМС-2017 прошла в Сочи

СУХУМ, 15 окт — Sputnik. Всемирный фестиваль молодежи и студентов торжественно открылся в Ледовом дворце в Сочи, где присутствовали около 10 тысяч молодых людей из 150 стран мира, сообщает корреспондент Sputnik Литва в воскресенье.
Официально открыл фестиваль президент России Владимир Путин. Он поприветствовал всех собравшихся и отметил, что ВФМС-2017 стал самым представительным за всю его историю.
Президент напомнил, что первый фестиваль молодежи состоялся 70 лет назад.
"Тогда таких же юных ребят и девушек, как и вы, сплотила сила мечты, вера, что молодежь, ее искренность, доброта, способная растопить лед недоверия, помогут избавить мир от несправедливости, от войн и конфликтов. И вашим тогдашним ровесникам очень многое удалось", — сказал Путин.
"Они доказали, что барьеры бессильны перед подлинной дружбой, а теплота человеческого общения не зависит от политических, национальных, религиозных, культурных и всяких других различий", — добавил глава государства.
По данным организаторов форума, в настоящее время в Сочи находятся около 20 тысяч участников, волонтеров, организаторов и спикеров Всемирного фестиваля. Мероприятие продлится до 22 октября на территории Олимпийского парка в Сочи.
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Впервые ВФМС прошел в 1947 году в Праге. До сих пор он считается самым продолжительным в истории фестивального движения — почти шесть недель. Первый раз на тогда еще советской территории фестиваль прошел в 1957 году, второй раз — в 1985 году. В обоих случаях мероприятия проводились в Москве.