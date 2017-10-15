22:38 15 Октября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 12°C
Прямой эфир
Поиск
Церемония открытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов

Официально стартовал: церемония открытия ВФМС-2017 прошла в Сочи

© Sputnik. Евгений Биятов
Новости
Получить короткую ссылку
Темы:
Всемирный фестиваль молодежи в Сочи (15)
61 0 0

Президент России Владимир Путин выступил на открытии Всемирного фестиваля молодежи и студентов, назвав фестиваль 2017 года "самым представительным за всю его историю".

СУХУМ, 15 окт — Sputnik. Всемирный фестиваль молодежи и студентов торжественно открылся в Ледовом дворце в Сочи, где присутствовали около 10 тысяч молодых людей из 150 стран мира, сообщает корреспондент Sputnik Литва в воскресенье. 

Официально открыл фестиваль президент России Владимир Путин. Он поприветствовал всех собравшихся и отметил, что ВФМС-2017 стал самым представительным за всю его историю.

Церемония открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов
© Sputnik. Григорий Сысоев
Церемония открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов

Президент напомнил, что первый фестиваль молодежи состоялся 70 лет назад.

"Тогда таких же юных ребят и девушек, как и вы, сплотила сила мечты, вера, что молодежь, ее искренность, доброта, способная растопить лед недоверия, помогут избавить мир от несправедливости, от войн и конфликтов. И вашим тогдашним ровесникам очень многое удалось", — сказал Путин.

"Они доказали, что барьеры бессильны перед подлинной дружбой, а теплота человеческого общения не зависит от политических, национальных, религиозных, культурных и всяких других различий", — добавил глава государства.

Церемония открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов
© Sputnik. Евгений Биятов
Церемония открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов

По данным организаторов форума, в настоящее время в Сочи находятся около 20 тысяч участников, волонтеров, организаторов и спикеров Всемирного фестиваля. Мероприятие  продлится до 22 октября на территории Олимпийского парка в Сочи.

На горнолыжных курортах под Сочи сегодня выпал первый снег, но в самом городе стоит солнечная погода.

Церемония открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов
© Sputnik. Евгений Биятов
Церемония открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов

Впервые ВФМС прошел в 1947 году в Праге. До сих пор он считается самым продолжительным в истории фестивального движения — почти шесть недель. Первый раз на тогда еще советской территории фестиваль прошел в 1957 году, второй раз — в 1985 году. В обоих случаях мероприятия проводились в Москве.

Темы:
Всемирный фестиваль молодежи в Сочи (15)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Заседание Правительства
    Задолжали

    У Южной Осетии образовалась огромная задолженность перед российским поставщиком электроэнергии, заявил премьер Южной Осетии Эрик Пухаев.

  • Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский
    Польский гость

    Глава МИД Польши Витольд Ващиковский 18 октября прибудет с официальным визитов в Баку, где встретится с президентом Ильхамом Алиевым.

  • Учения ОДКБ Взаимодействие-2017 в Армении
    Отстрелялись

    Силы оперативного реагирования ОДКБ и объединенная группировка Армении и России завершили учения на территории закавказской республики.

  • Женщина бросает свой бюллетень в урну на избирательном участке, архивное фото
    Показательное неучастие

    ЦИК Казахстана отказался от участия в наблюдении за выборами в Кыргызстане после заявлений президента республики Алмазбека Атамбаева.

  • Тюремная камера. Архивное фото
    Срок для вербовщика

    В России гражданина Кыргызстана приговорили к четырем годам колонии за вербовку жителей Хабаровска в ряды "Исламского государства*".

  • Александр Лукашенко
    Сильная роль

    Беларусь выступает за усиление роли парламентских структур СНГ и других интеграционных объединений, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

  • Решетка в колонии
    Позабытый узник

    Железнодорожник Александр Красноперов уже год сидит в тюрьме по обвинению в шпионаже в пользу России, однако НАТО не интересуется процессом.

  • Главный вход и трубы двух реакторов ИАЭС, архивное фото
    Лицензированная станция

    Игналинская АЭС получила лицензию на извлечение радиоактивных отходов - теперь Литва может перейти к последнему этапу по выводу станции из эксплуатации.

  • Аждар Куртов
    Незаметный ГУАМ

    В октябре 1997 года было объявлено о создании союза Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы. Что спустя 20 лет происходит с ГУАМ?

  • Заседание Правительства
    Задолжали

    У Южной Осетии образовалась огромная задолженность перед российским поставщиком электроэнергии, заявил премьер Южной Осетии Эрик Пухаев.

  • Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский
    Польский гость

    Глава МИД Польши Витольд Ващиковский 18 октября прибудет с официальным визитов в Баку, где встретится с президентом Ильхамом Алиевым.

  • Учения ОДКБ Взаимодействие-2017 в Армении
    Отстрелялись

    Силы оперативного реагирования ОДКБ и объединенная группировка Армении и России завершили учения на территории закавказской республики.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Двухдневный спортивный марафон прошел в Сухуме
Волны, бег и два колеса: триатлон в Сухуме
Дебютный триатлон: в Сухуме плавали, бегали и ездили на велосипедах
Дебютный триатлон: в Сухуме плавали, бегали и ездили на велосипедах
Северный морской путь
Северный морской путь и все, что нужно о нем знать

Соцсети

Sputnikabkhazia