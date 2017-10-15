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Рауль Хаджимба и молодежь из Абхазии на церемонии открытия ВФМС-2017

Рауль Хаджимба поддержал абхазскую молодежь на открытии ВФМС в Сочи

© Sputnik. Анжелика Бения
Новости
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Темы:
Всемирный фестиваль молодежи в Сочи (15)
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В Сочи 15 октября красочной церемонией открылся XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов, собравший 20 тысяч участников из 180 стран мира.

СОЧИ, 15 окт — Sputnik, Анжелика Бения. Президент республики Абхазия приехал в Сочи, чтобы вместе с абхазской делегацией принять участие в церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студенчества.

Для абхазских участников приезд Рауля Хаджимба стал неожиданностью. У входа в Ледовый дворец "Большой" абхазские участники сначала фотографировались на память с иностранными гостями, а затем и с президентом своей страны.

Рауль Хаджимба и молодежь из Абхазии на церемонии открытия ВФМС-2017
© Sputnik. Анжелика Бения
Рауль Хаджимба и молодежь из Абхазии на церемонии открытия ВФМС-2017

Долгожданное открытие фестиваля началось с гимна Российской Федерации. Лозунг фестиваля остался таким же, как и в 1957 году, когда фестиваль принимал Советский Союз: "За мир, солидарность, справедливость".

"Дерзайте, создавайте свое будущее. Стремитесь изменить мир, сделать его лучше. Все в ваших силах", — напутствовал молодежь президент России Владимир Путин.

Церемония открытия называлась "Пробуждение". На открытии выступили российские певцы: Дима Билан, Сергей Лазарев, Нюша, Александр Панайотов, Полина Гагарина, и другие. Выступали артисты в парах с международными спикерами — специалистами в разных областях, альтруистами, меняющими и призывающими менять мир к лучшему. Каждый номер – незабываемое шоу, затрагивающее проблемы современного мира: экологию, рак, бедность, проблемы людей с ограниченными возможностями.

Президент РФ В. Путин принял участие в открытии Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
© Sputnik. Евгений Биятов
Владимир Путин на церемонии открытия: дерзайте, создавайте свое будущее

Молодой абхазский дизайнер, участница фестиваля Нелли Берулава поделилась эмоциями после концерта.

"Незабываемое событие. Меня поразила его масштабность. Многогранность эффектных номеров, живой звук вокалистов… это было незабываемо. Вначале мне показалось, что зрители были не очень активными, но интерактивные игры нас завели и мы просто наслаждались незабываемым действом", — сказала Нелли.

Во второй части торжественного фестиваля зрителям предложили концерт американской поп-рок группы OneRepublic, которая стала хедлайнером фестиваля.

Молодежь из Абхазии с государственным флагом на церемонии открытия ВФМС-2017
Молодежь из Абхазии с государственным флагом на церемонии открытия ВФМС-2017

Всего же в Сочи собрались порядка 50 тысяч участников, волонтеров, организаторов и спикеров фестиваля.

Фестиваль молодежи и студенчества будет проходить с 14 по 22 октября в Сочи на территории Олимпийского парка.

В программе фестиваля 5000 мероприятий: это и дискуссии, и спортивные состязания, и концерты, и выставки.

Темы:
Всемирный фестиваль молодежи в Сочи (15)



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    Глава МИД Польши Витольд Ващиковский 18 октября прибудет с официальным визитов в Баку, где встретится с президентом Ильхамом Алиевым.

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