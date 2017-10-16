От Пучдемона снова потребовали ясности

Правительство Испании не отказывает главе каталонского женералитета Карлесу Пучдемону в диалоге, но призывает к соблюдению законодательства в рамках этого диалога.

СУХУМ, 16 окт — Sputnik. Правительство Испании не устроил ответ Карлеса Пучдемона, у него есть время до четверга, чтобы дать четкий ответ на вопрос о независимости Каталонии, заявила вице-премьер Испании Сорайя Саэнс де Сантамария, сообщает РИА Новости.

© Sputnik. Рамиль Ситдиков Каталония ждала 300 лет, подождет еще

"От него требовали только ясности", — заявила Сантамария в ответ на полученное утром письмо от главы женералитета. "Он предпочел не отвечать. Думаю, что это было не сложно — сказать да или нет", — добавила она.

По ее словам, "правительство ждет, что в то время, которое остается до второго срока требований, Пучдемон ответит ясно, чего требуют граждане".

"Никто не отказывает главе женералитета в диалоге, но он должен быть в рамках закона", — сказала Сантамария.

По словам вице-премьера, у главы каталонского правительства "есть возможность сказать, что не надо "аннулировать" (независимость), потому что он ее не объявлял".

Совет министров Испании требовал от властей Каталонии объяснить до 16 октября, провозгласили ли они независимость. В понедельник было опубликовано письмо главы женералитета Пучдемона, в котором он призвал Мадрид к диалогу, но не дал однозначного ответа на поставленный ему вопрос, и заявил, что "большинство каталонского народа хочет идти по пути независимого государства в европейских рамках".

Правительство ранее предупредило, что если ответа не будет или он не устроит испанские власти, то в четверг правительство начнет задействовать 155-ю статью конституции, которая разрешает ограничить самоуправление в автономном сообществе.