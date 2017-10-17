Шойгу: операция против террористов в Сирии близится к завершению

На данный момент необходимо сосредоточиться на перспективах дальнейшего развития ситуации в Сирии

СУХУМ, 17 окт – Sputnik. В Сирии наступает завершающая фаза операции против боевиков, заявил министр обороны России Сергей Шойгу, сообщает сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

"Есть несколько моментов, которые требуют срочного решения и требуют обсуждения перспективы дальнейшего развития ситуации в Сирии", — подчеркнул министр на встрече с израильским коллегой Авигдором Либерманом.

По словам Шойгу, в нынешних условиях усиления террористической активности, необходимо укрепление сплоченности международного сообщества в борьбе с этой угрозой.

Напомним, в конце октября в Казахстане запланировано проведение очередной встречи участников переговоров по Сирии. На данный момент страны-гаранты продолжают консультации по формированию повестки.