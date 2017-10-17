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Книга.

Букеровскую премию-2017 вручат во вторник в Лондоне

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На премию претендуют шесть авторов - американец Пол Остер, пакистанец Мохсин Хамид, американка Эмили Фридлунд, шотландка Али Смит, британка Фиона Мозли, американец Джордж Сондерс.

СУХУМ, 17 окт — Sputnik. Обладателя престижной литературной Букеровской премии (Man Booker Prize) назовут во вторник в Лондоне, сообщает оргкомитет.

Члены жюри сделают свой выбор из шести книг: это первый за семь лет роман известного по "Нью-йоркской трилогии" американца Пола Остера "4, 3, 2, 1"; книга пакистанского автора Мохсина Хамида Exit West ("Выход на запад"); History of Wolves ("История хищников") от автора готических романов американки Эмили Фридлунд; книга мастера интеллектуальной прозы из Шотландии Али Смит Autumn ("Осень"); дебютный роман британки Фионы Мозли Elmet ("Элмет"); роман американца Джорджа Сондерса Lincoln in the Bardo ("Линкольн в бардо").

Представители жюри, озвучивая предварительный список, отметили, что вошедшие в шорт-лист — "уникальны", их "эмоциональный, культурный, политический и интеллектуальный" спектр необычайно широк.

Букеровскую премию вручают с 1969 года, но до 2014 года ее лауреатами могли стать лишь граждане Великобритании, Ирландии и стран Британского Содружества. С 2014 года правила изменились, теперь шанс на премию есть у писателей с любым паспортом, главное условие — роман должен быть написан на английском языке и опубликован официальным издателем в Великобритании в год присуждения премии.

Победитель получит приз в 50 тысяч фунтов стерлингов. Кроме того, всем финалистам, включая лауреата, вручается чек на 2,5 тысячи фунтов, а также подарочное издание книги ручной работы.

В разные годы финалистами премии становились Айрис Мердок, Салман Рушди, Кадзуо Исигуро, Уильям Голдинг, Маргарет Этвуд.




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