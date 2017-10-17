Ассанж заплатит за информацию об убийце мальтийской журналистки

Основатель WikiLeaks с негодованием воспринял новость о смерти влиятельной журналистки, которая погибла на Мальте при взрыве бомбы в своей машине, и назначил вознаграждение за информацию об убийцах в 20 тысяч евро.

СУХУМ, 17 окт — Sputnik. Журналистка Дафна Каруана Гализия вела расследования по так называемым "панамским делам" и была убита в понедельник; за информацию об организации ее убийства Джулиан Ассанж пообещал денежное вознаграждение, сообщают мировые СМИ.

"Я с негодованием узнал, что мальтийская журналистка-расследователь и блогер Дафна Каруана Гализия была убита сегодня днем недалеко от своего дома автомобильной бомбой. Я объявляю награду в 20 тысяч евро за информацию, которая приведет к признанию виновными ее убийц", — заявил Ассанж в соцсети Twitter.

© Sputnik. Игорь Михалев Ассанж: США обвинили РФ во вмешательстве ради дискредитации Трампа

Журналистка, которая расследовала дело о "панамских бумагах", связанное с коррупцией на Мальте, погибла при взрыве в своей машине в понедельник. Организаторы взрыва не найдены. Как сообщает издание Politico, Гализия проводила собственные расследования случаев государственной коррупции и по результатам публиковала в своем блоге статьи, которые пользовались большой популярностью.

Издание включило журналистку в список из 28 человек, которые окажут самое большое влияние на Европу в 2017 году.

Ранее Гализия заявляла о связи премьер-министра Мальты Джозефа Муската и его жены с компанией, фигурирующей в панамских документах.

Коррупционный скандал разгорелся вокруг мальтийского премьера после публикации в 2016 году панамских документов фирмы Mossack Fonseca немецкой Sueddeutsche Zeitung. Как утверждалось, документы свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам.

Фигурантом другого инцидента с коррупцией стала жена Муската.

В апреле этого года Гализия провела собственное расследование, в ходе которого обнаружила, что мелькавшая в панамских документах офшорная компания Egrant принадлежит жене Муската. По ее словам, в компанию была направлена серия платежей, которые, как утверждается, исходили со счета банка Pilatus. Сам премьер-министр и его жена отрицают любую связь с компанией Egrant.