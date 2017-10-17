14:55 17 Октября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 14°C
Прямой эфир
Поиск
Джулиан Ассанж, архивное фото

Ассанж заплатит за информацию об убийце мальтийской журналистки

© Sputnik. Алекс Макнотон
Новости
Получить короткую ссылку
18 0 0

Основатель WikiLeaks с негодованием воспринял новость о смерти влиятельной журналистки, которая погибла на Мальте при взрыве бомбы в своей машине, и назначил вознаграждение за информацию об убийцах в 20 тысяч евро.

СУХУМ, 17 окт — Sputnik. Журналистка Дафна Каруана Гализия вела расследования по так называемым "панамским делам" и была убита в понедельник; за информацию об организации ее убийства Джулиан Ассанж пообещал денежное вознаграждение, сообщают мировые СМИ.

"Я с негодованием узнал, что мальтийская журналистка-расследователь и блогер Дафна Каруана Гализия была убита сегодня днем недалеко от своего дома автомобильной бомбой. Я объявляю награду в 20 тысяч евро за информацию, которая приведет к признанию виновными ее убийц", — заявил Ассанж в соцсети Twitter.

Фрагмент Капитолия - здание Конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото.
© Sputnik. Игорь Михалев
Ассанж: США обвинили РФ во вмешательстве ради дискредитации Трампа

Журналистка, которая расследовала дело о "панамских бумагах", связанное с коррупцией на Мальте, погибла при взрыве в своей машине в понедельник. Организаторы взрыва не найдены. Как сообщает издание Politico, Гализия проводила собственные расследования случаев государственной коррупции и по результатам публиковала в своем блоге статьи, которые пользовались большой популярностью.

Издание включило журналистку в список из 28 человек, которые окажут самое большое влияние на Европу в 2017 году.

Ранее Гализия заявляла о связи премьер-министра Мальты Джозефа Муската и его жены с компанией, фигурирующей в панамских документах.

Прямая линия с президентом РФ В. Путиным
© Sputnik. Сергей Гунеев
Самые яркие заявления Путина на "прямой линии"

Коррупционный скандал разгорелся вокруг мальтийского премьера после публикации в 2016 году панамских документов фирмы Mossack Fonseca немецкой Sueddeutsche Zeitung. Как утверждалось, документы свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам.

Фигурантом другого инцидента с коррупцией стала жена Муската.

В апреле этого года Гализия провела собственное расследование, в ходе которого обнаружила, что мелькавшая в панамских документах офшорная компания Egrant принадлежит жене Муската. По ее словам, в компанию была направлена серия платежей, которые, как утверждается, исходили со счета банка Pilatus. Сам премьер-министр и его жена отрицают любую связь с компанией Egrant.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мегафон
    Где деньги?

    За последние три года единственный сотовый оператор в Южной Осетии – компания "Мегафон" – платит все меньше налогов в бюджет.

  • Беженцы из Афганистана, фото из архива
    Некуда бежать

    В Азербайджане работодатели предъявляют к беженцам те же жесткие требования, что и к трудовым мигрантам. Правозащитники бьют тревогу.

  • Армянская АЭС
    До последнего атома!

    Мецаморская АЭС будет работать до тех пор, пока ее ресурс не будет исчерпан, несмотря на требования ЕС закрыть станцию в обмен на соглашение о партнерстве.

  • Цены на бензин
    Высочайший контроль

    Вопрос обеспечения внутреннего рынка Казахстана нефтепродуктами и углем находится на личном контроле президента Нурсултана Назарбаева.

  • Флаг Евросоюза на флагштоке. Архивное фото
    Найти негатив

    ОБСЕ все-таки нашла негатив в прошедших в Кыргызстане президентских выборах, хотя сама признала их конкурентоспособными и хорошо организованными

  • Координатор проектов Белтелерадиокомпании и Европейского Вещательного Союза Ольга Саламаха
    Все лучшее – детям!

    Координатор проектов Белтелерадиокомпании и Европейского Вещательного Союза Ольга Саламаха рассказала о подготовке к финалу детского "Евровидения" в Минске.

  • Военные учения НАТО, архивное фото
    Бизнес на "угрозе"

    От приготовления гамбургеров до миллионных инвестиций в развитие портов и аэродромов – способов заработать на "русской угрозе" масса.

  • Бедность, архивное фото
    Бедные соседи

    Свыше 30 процентов граждан Литвы живет за чертой бедности – это худший показатель из прибалтийский государств и четвертый в целом по ЕС.

  • Авиакатастрофа в Кот-д'Ивуаре
    Последний полет

    Власти Молдовы начали подготовку процедуры репатриации погибших в авиакатастрофе самолета Ан-26 в Кот-д'Ивуаре молдавских летчиков.

  • Мегафон
    Где деньги?

    За последние три года единственный сотовый оператор в Южной Осетии – компания "Мегафон" – платит все меньше налогов в бюджет.

  • Беженцы из Афганистана, фото из архива
    Некуда бежать

    В Азербайджане работодатели предъявляют к беженцам те же жесткие требования, что и к трудовым мигрантам. Правозащитники бьют тревогу.

  • Армянская АЭС
    До последнего атома!

    Мецаморская АЭС будет работать до тех пор, пока ее ресурс не будет исчерпан, несмотря на требования ЕС закрыть станцию в обмен на соглашение о партнерстве.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Производство хлеба.
Производство хлеба: от муки на "сеялке" до ароматного хлеба
Миф и реальность нищеты в Абхазии: благотворители обменялись мнениями в Sputnik
Миф и реальность нищеты в Абхазии: благотворители обменялись мнениями в Sputnik
Конституционный суд Абхазии
Конституционный суд Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia