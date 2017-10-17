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Акция с требованием реформ в Киеве

Столкновения протестующих и полиции произошли в центре Киева

© Sputnik. Стрингер
Новости
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В результате беспорядков в центре Киева пострадал как минимум один полицейский и несколько митингующих обратились за медицинской помощью, сообщает РИА Новости.

СУХУМ, 17 окт — Sputnik. Акции протеста возле Верховной Рады Украины в Киеве закончились столкновением участников акции с полицией, сообщает корреспондент РИА Новости.

Несколько десятков митингующих с палатками шли по улице Грушевского к зданию Верховной рады. Им преградили путь полицейские и бойцы Нацгвардии. Между полицией и митингующими возникла потасовка, в ходе которой демонстранты повредили металлические заграждения, а также рамку металлоискателя. Кроме того, протестующие отобрали несколько металлических щитов у силовиков.

Участники акции протеста сообщили РИА Новости, что неизвестные распылили в ходе столкновения некий газ. Несколько митингующих обратились за помощью к медикам, их увезли на автомобиле скорой помощи. Одного участника акции, находящегося без сознания, также забрали медики.

Во вторник у Рады проходит массовая акция протеста, организованная рядом украинских политических сил, в том числе партией экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил". Протестующие требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и внести изменения в избирательное законодательство.



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