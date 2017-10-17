Столкновения протестующих и полиции произошли в центре Киева

СУХУМ, 17 окт — Sputnik. Акции протеста возле Верховной Рады Украины в Киеве закончились столкновением участников акции с полицией, сообщает корреспондент РИА Новости.
Несколько десятков митингующих с палатками шли по улице Грушевского к зданию Верховной рады. Им преградили путь полицейские и бойцы Нацгвардии. Между полицией и митингующими возникла потасовка, в ходе которой демонстранты повредили металлические заграждения, а также рамку металлоискателя. Кроме того, протестующие отобрали несколько металлических щитов у силовиков.
Участники акции протеста сообщили РИА Новости, что неизвестные распылили в ходе столкновения некий газ. Несколько митингующих обратились за помощью к медикам, их увезли на автомобиле скорой помощи. Одного участника акции, находящегося без сознания, также забрали медики.