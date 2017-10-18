Как нам перестроить Абхазию: всего "25 шагов"

18 октября в Москве представили программу экономического развития "25 шагов по развитию экономики Республики Абхазия до 2025 года".

Sputnik, Лев Рыжков.

Среди слушателей были члены правительства, парламентарии, чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия Игорь Ахба, представители Московской абхазской диаспоры и журналисты.

Программу представляли премьер-министр Абхазии Беслан Барциц, министр экономики Адгур Ардзинба, руководитель Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба и разработчики программы из компании Strategy Partners Group.

Инициатива из Москвы

Как рассказал собравшимся руководитель московской диаспоры Беслан Агрба, инициатива разработки программы принадлежала именно москвичам.

"После войны республика находилась в тяжелом экономическом и социальном положении, — рассказал Беслан Агрба. – На вопрос "Что делать?" у всех всегда есть множество ответов. И поэтому мы подумали, что вместо того, чтобы давать советы руководству Абхазии, надо пригласить специалистов, которые занимаются этими вопросами профессионально, и которые расскажут, как это происходило и происходит в других странах".

Также руководитель диаспоры рассказал о встрече с президентом Раулем Хаджимба, и о его просьбе: "Помогите нам разобраться, что нам делать".

© Sputnik / Томас Тхайцук Агрба об экономике Абхазии: не влияют национальные особенности

"Это был хороший посыл, который положил начало работе, — сказал Агрба. – Был создан Совет по экономическому преобразованию, развитию и реформам, в рамках которого происходила работа".

Независимость – это преимущество

Непосредственно программу представлял президент компании Strategy Partners Group Александр Идрисов. В послужном списке специалистов – в частности, разработка стратегии развития Казахстана.

"Стратегия составляется в условиях нехватки ресурсов, — пояснил Идрисов. – Она делается для того, чтобы не распылить все эти ресурсы, а, сконцентрировав их, добиться результата. Нет ни одной страны, даже самой богатой, которая бесконтрольно тратит свои ресурсы. Для начала было важно определить, чего мы не будем делать. Критично выбрать приоритеты. Не фантазируя, а опираясь только на то, что реально работает".

По словам бизнес-стратега, Абхазию во многом можно сравнить с испанской страной басков. Еще совсем недавно это была нищая, жившая в условиях террористической угрозы окраина Испании. В настоящий момент это процветающий регион. По природным условиям и ресурсной базе страна басков похожа на Абхазию.

Для подготовки программы бизнес-стратеги проводили интервью с чиновниками, бизнесменами, простыми жителями, устанавливали подлинную картину положения дел.

Прежде всего определили причины отставания. Собственно, причин много. Их — целый комплекс, наглядно изображенный на презентации в виде порочного круга. Наличие неблагоприятных базовых условий (отчетливо выраженной сезонности, плохих дорог и кадрового голода) порождает теневой сектор экономики, низкий уровень доступности финансирования, неэффективность государственных институтов управления и низкий уровень безопасности. Перечисленные факторы приводят к низкой развитости инфраструктуры. А та, в свою очередь, обеспечивает неблагоприятные базовые условия. Порочный круг!

Вместе с тем, у Абхазии есть и ряд конкурентных преимуществ. Это и близость к огромному российскому рынку, и курортные ресурсы, и вино, и формирующиеся отрасли растениеводства и рыбоводства. Но главное – это возможность формирования современного регулирования.

"Если в России предприятие регистрируют неделю, надо создать условия, чтобы в Абхазии это было возможно за три часа", — считает бизнес-стратег.

Перед нами как раз тот случай, когда независимость исключительно на пользу. Если в российских регионах те или иные решения проходят медленно, через коридоры муниципальной, региональной и, наконец, федеральной власти, в Абхазии можно принимать их быстро.

IT-рай под пальмами

Стратегический план составлялся на основе существующих и работающих отраслей экономики. Но, вместе с тем, создатели программы экономического развития в качестве опоры выбрали еще не существующую, но перспективную отрасль. Это IT-технологии.

В общем-то, никакой фантастики в этом нет. Александр Идрисов привел пример Иордании и Туниса, за считанные годы развивших такие технологии у себя, и сейчас являющиеся, в принципе, одними из мировых лидеров.

Комментируя это заявление, министр экономики Адгур Ардзинба отметил, что пристальное внимание можно уделить и биткойнам, создать для тех, кто занимается майнингом и блокчейнами, самые благоприятные условия.

Очень важным направлением является привлечение международных инвесторов. Для этого, в принципе, не нужен большой штат министерств. Идрисов привел пример бельгийского региона Фландрия, представители которого в год встречаются примерно с пятьюдесятью тысячами представителями фирм-инвесторов. Примерно 5% из них – действительно инвестирует в экономику региона.

В случае Абхазии, конечно, инвесторов отпугивает непризнанность. Но многие инвесторы готовы разговаривать и даже вкладывать деньги, несмотря на санкционную политику крупных мировых правительств. Главное – выйти из "серой" зоны, из сумрака, обеспечивать потенциальных инвесторов информацией.

По словам разработчиков стратегии, для ее реализации не потребуется крупных затрат из бюджета республики. Поиском инвесторов могут заниматься сотрудники специально созданной корпорации развития Республики Абхазии.

Из зала прозвучал вопрос: "Так что же – количество министерств придется сократить?" И премьер-министр безоговорочно подтвердил это намерение.

Что мешает переменам

После оглашения тезисов программы в зале возникла дискуссия.

Так, государственный и политический деятель Абхазии, бывший кандидат на пост президента Республики Аслан Бжания отметил, что эти планы могут и не осуществиться, пока не будет побеждена преступность и не наведен порядок в правоохранительных органах республики.

Присутствовали и депутаты республиканского парламента. Им также было интересно, почему программа не была представлена на рассмотрение парламента. Ведь, по идее, каждый пункт – это законопроект.

Тем не менее, программа эта, несколькими днями ранее, получила одобрение президента Рауля Хаджимба. Правительство также одобряет ее тезисы. А это, видимо, значит, что Абхазия стоит на пороге перемен. Возможно, что и радикальных.