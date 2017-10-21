Деловой форум в Сухуме пройдет при любой погоде

О том, насколько предстоящий VIII Абхазо-российский деловой форум будет способствовать системному решению ключевых экономических проблем Абхазии, рассуждает для Sputnik директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.

В пятницу будущим участникам VIII-го Абхазо-российского Делового форума, собравшимся пресс-центре МИА "Россия сегодня" для проведения видеомоста "Москва-Сухум", ничего не оставалось, кроме как шутить. В том смысле, что организаторов Форума с российской стороны уже не остановят ни проблемы с перебоями интернет-связи в Республике Абхазия (в связи этими самыми перебоями запланированный видеомост "Москва-Сухум" был преобразован в итоге в две параллельные автономные пресс-конференции), ни обещанная метеорологами дождливая погода в Абхазии на следующие выходные: Форуму быть при любой погоде, поскольку это уже не просто мероприятие, но фактически — абхазская национальная традиция.

Итак, в Москве за микрофонами собрались заместитель директора департамента Министерства экономики РФ Анна Попова, директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин, глава Абхазско-российского Делового совета Андрей Сергеев, советник министра экономики Абхазии Ираклий Лакрба и другие официальные лица.

В Сухуме для обсуждения аналогичного вопроса (подготовки к Форуму) в пресс-центре Sputnik Абхазия собрались заместитель министра экономика Абхазии Заур Гулиа, президент Международного фонда делового сотрудничества Вахтанг Пипия, президент ТПП Республики Абхазия Геннадий Гагулия, представитель Инвестиционного агентства при министерстве экономики Республики Абхазия Симон Агрба, торговый представитель России в Абхазии Владимир Некрасов.

Но увы: не сработала, как уже было сказано, интернет-связь, в связи чем абхазским и российским участникам, в виду отсутствия визави, пришлось общаться с журналистами.

О том, что говорилось на пресс-конференции в Сухуме, поведал своим читателям Sputnik Абхазия, кроме того на сайте информагентства велась прямая трансляция из московского зала в МИА "Россия сегодня".

Первый и самый главный результат пресс-конференции — месседж для прессы о том, что Абхазо-российский деловой форум в Сухуме — несмотря ни на какие форс-мажоры — все же состоится. И состоится он, согласно плану, через неделю, 27 октября.

О том, что хотелось бы получить от этого Форума российским предпринимателям, рассказала собравшимся в студии журналистам представитель Минэкономики РФ Анна Попова. По ее словам, интерес российского бизнеса к абхазской экономике неуклонно растет, и 27 октября в Сухуме встретятся уже более 350 представителей деловых кругов Абхазии и России, в том числе предприниматели из 15 регионов Российской Федерации.

Расширяется ведомственное представительство: так, в VIII форуме примут участие уже не только представители агропрома, ритэйла туристической отрасли, но также энергетики, представители различных торгово-логистических компании, геологоразведки.

В Форуме примут участие представители целого ряда российских ведомств — от Минэкономики РФ, Ростуризма, до Федеральной таможенной службы и Росимущества.

В ходе пятничной пресс-конференции в Москве перед журналистами выступили также модераторы ряда будущих круглых столов. В частности, модератор Круглого стола № 3 Ираклий Лакрба рассказал участникам мероприятия о том, какую работу проводит сегодня Министерство экономики Абхазии в области расширения возможностей абхазской экспортной политики. Отметив, что российский рынок поистине безграничен, он отметил наличие трудностей в сбыте абхазской продукции в России в виду монополизации торговых сетей и отсутствия надлежащей инфраструктуры импорта абхазской продукции малыми партиями.

По мнению автора этих строк, которому, кстати, предстоит модерировать в ходе сухумского Форума Круглый стол № 4, посвященный проблеме развития в Абхазии малого и среднего предпринимательства, одним из катализаторов активного обсуждения самых разных тем абхазо-российского торгово-экономического сотрудничества может стать проект Программы социально-экономического развития Республики Абхазии, который был презентован несколько дней назад абхазской диаспорой в Москве при участии премьер-министра Республики Абхазия Беслана Барцица.

С моей точки зрения, это еще не программа в подлинном смысле слова (у профессиональных экономистов слишком много вопросов к содержанию данного документа), но это уже некоторый важный шаг в стремлении к системному решению ключевых экономических проблем республики.

Полагаю, что проект названной программы может стать одной из тем для обсуждения в ходе VIII Абхазо-российского делового форума. Думаю также, что по итогам Форума ее модераторы проведут в Sputnik Абхазия традиционную итоговую пресс-конференцию.