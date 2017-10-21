СМИ: войска НАТО не смогут оперативно противостоять России

Секретный доклад НАТО, в котором говорится о неспособности альянса оперативно реагировать в случае удара со стороны России, попал в распоряжение СМИ.

СУХУМ, 21 окт — Sputnik. Если Россия нанесет удар по восточноевропейским участникам НАТО, то войска альянса не смогут оперативно развернуться, говорится секретном отчете НАТО, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Spiegel.

В документе под названием "Предварительный доклад об усилении сдерживания и обороноспособности альянса" ставится под вопрос способность сил коалиции "действовать быстро и, в случае необходимости, рационально".

"Способность НАТО логистически осуществлять быструю переброску сил на сильно разросшейся территории, находящейся в ведении Европейского командования, деградировала с окончания холодной войны", — цитирует Spiegel документ.

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску отказалась комментировать документ, но отметила, что силы НАТО находятся в в боевой готовности и могут передислоцироваться намного быстрее, чем когда-либо".