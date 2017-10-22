Фестиваль молодежи завершился в Сочи

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов, собравший более 25 специалистов разных сфер из 180 стран мира, завершился ярким концертом.

СОЧИ, 22 окт — Sputnik, Анжелика Бения. В Сочи завершил работу Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Тысячи участников, приехавших с разных концов света, совсем скоро отправятся по домам.

Официальная церемония закрытия проходила в Ледовом дворце "Большой". Очереди на церемонию выстроились за несколько часов до начала концерта. Зрителей ждали интерактив и большой рок-концерт, на котором исполнялись лучшие мировые хиты. Участники фестиваля составили послание "Давайте изменим мир".

© Sputnik. Евгения Новоженина Самые яркие фото XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов 25

Кульминацией вечера был выпуск 2000 залпов в небо.

Россия была темой заключительного дня фестивального марафона, который длился всего неделю, а впечатления оставит на всю жизнь, сказал участник форума, представитель молодежной организации Русской общины Абхазии Владимир Новиньков.

"Каждый день все больше нравилось быть здесь. На фестивале было представлено столько всего и на любой вкус, что и недели не хватило все попробовать. Помимо участия в тематических мероприятиях по своей теме "Индустрии будущего", мне очень интересно было участвовать в квестах, посещать выставки, смотреть документальное кино", – сказал Новиньков.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов, собравший более 25 специалистов разных сфер из 180 стран мира, завершился ярким концертом.