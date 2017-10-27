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Парламент Каталонии обсудил ответные меры на действия Мадрида

Парламент Каталонии проголосовал за независимость

© Sputnik. Джорди Бойшареу
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Темы:
Референдум о независимости Каталонии (53)
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Резолюция о независимости Каталонии, по которой прошло голосование в пятницу, состоит из 17 пунктов, рассматривающих различные аспекты независимости Каталонии.

СУХУМ, 27 окт — Sputnik. Тайное голосование прошло в пятницу в парламенте Каталонии, в ходе которого парламент проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании, сообщает РИА Новости.

Ранее леворадикальная партия "Кандидатура народного единства" (CUP) и выступающая за независимость автономного сообщества коалиция "Вместе "да", обладающие абсолютным большинством, внесли на рассмотрение законодательного органа резолюцию, в которой содержатся слова, что "Каталония превращается в независимое государство в форме республики".

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В документе также говорится о "строительстве Каталонской республики в качестве независимого, суверенного, правового, демократического и социального государства".

Правительство Испании на экстренном заседании 21 октября решило применить 155-ю статью конституции для разрешения каталонского кризиса. Кабинет предлагает отстранить от должностей каталонское правительство (женералитет) и в течение шести месяцев объявить о проведении досрочных выборов в региональный парламент. Предполагается, что до тех пор функции каталонского правительства будут исполнять представители центральных властей. 

Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон назвал решение Мадрида "унижением" Каталонии и нападением на демократию и созвал заседание каталонского парламента, предложив ему принять решение о дальнейших действиях.

Темы:
Референдум о независимости Каталонии (53)



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