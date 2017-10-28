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В Южной Осетии готовы рассмотреть признание независимости Каталонии

© Sputnik. Алексей Ковалев
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Темы:
Референдум о независимости Каталонии (56)
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Министр иностранных дел Южной Осетии заявил о готовности руководства страны рассмотреть вопрос признания независимости Каталонии.

СУХУМ, 28 окт — Sputnik. Южная Осетия готова рассмотреть вопрос о признании независимости женералитета Каталонии, сообщил РИА Новости глава МИД Южной Осетии Дмитрий Медоев.

По его словам, в Южной Осетии внимательно следят за процессами, которые происходят в Каталонии.

"Я сам только что вернулся из Барселоны, где мы открыли офис нашего представительства. Руководство Южной Осетии рассмотрит вопрос о признании независимости Каталонии, если будет получено соответствующее обращение из Каталонии", — сказал Медоев.

Он добавил, что никто не вправе отказать жителям Каталонии в стремлении обрести собственное государство.

"Референдум — высшая форма демократического волеизъявления народа, и никто не вправе отказать каталонцам в стремлении к обретению собственного государства", — сказал Медоев.

Парламент Каталонии в пятницу проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании. После этого сенат Испании одобрил применение 155 статьи конституции, согласно которой в автономии будет фактически введено прямое правление Мадрида.
Темы:
Референдум о независимости Каталонии (56)



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